“Un corazón para Max”: Niño entrerriano entró en emergencia nacional

Hace seis meses, Máximo fue diagnosticado con miocardiopatía restrictiva, una enfermedad en el corazón. Ahora, el pequeño ingresó a lista de espera por un trasplante.Dana, su mamá, expresó aque “le detectaron la enfermedad muy tarde en el Hospital Garrahan. Con su papá estamos separados hace mucho tiempo. Nosotros estamos viviendo en Luján y él en Gualeguay. Máximo se fue a visitarlo una semanita. Estuvo tres días con mucha fiebre y mocos, por lo que su papá lo llevó al pediatra. Le hicieron una radiografía y salió que tenía mocos en los pulmones y también el corazón más grande. A esto no lo sabíamos nosotros, él nació así y nunca se pudo detectar porque él nunca tuvo síntomas”.Luego, con esos estudios, el niño debió ir al cardiólogo. “Le pidieron otros estudios y detectaron que necesitaba un corazón urgente. Entró en emergencia nacional”, aseguró.“Enseguida me puse al hombro la campaña respecto a la donación de órganos, porque son muchos los niños que están esperando un trasplante. Encontré mucho apoyo, mucho amor, mucho acompañamiento en el Garrahan. Es un proceso muy difícil el que estamos pasando, pero gracias a Dios no estamos solos”, dijo.Expresó que “su enfermedad no se queda quieta, es muy progresiva. Como mamá me duele mucho”.“Actualmente vivimos a 18 kilómetros de Luján y lo único que pedimos es poder alquilar en Luján. Si alguien tiene un lugar ahí nos ayudaría muchísimo. Quien quiera ayudarnos se puede comunicar a cualquiera de nuestras redes sociales: Un Corazón Para Max”, agregó.