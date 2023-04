Dengue: qué pasa con el mosquito Aedes aegypti cuando baja la temperatura

Condiciones ambientales

El mosquito durante el invierno

Temperaturas

Sigue su desarrollo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos se propagan mucho más y a más distancia bajo el efecto del cambio climático.Hasta no hace mucho tiempo, para los argentinos el dengue figuraba en la lista de enfermedades raras y lejanas.En los últimos años, el clima en Argentina comenzó a “tropicalizarse” y el mosquito que trasmite el virus del dengue encontró aquí un lugar perfecto para crecer, vivir y picar.“La mayoría de los estudios sobre los efectos de la baja temperatura en el desarrollo de etapas inmaduras de Aedes aegypti se han realizado a temperaturas constantes en el laboratorio, es decir, en un enfoque poco realista, que puede no reflejar con precisión las condiciones ambientales variables en el campo”, advierten la bióloga Sylvia Fischer y su Grupo de Estudio de Mosquitos (GEM) del Instituto de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en un paper publicado en la revista de la Entomogical Society American.. Esto significa que las variaciones en la temperatura no implican que el mosquito desaparezca, y es por eso que las tareas de descacharrado y limpieza de recipientes deben hacerse todo el año.“Pese a que durante los meses de frío los mosquitos adultos reducen su actividad, si se encuentran dentro de una casa se benefician con la temperatura de su interior.”, explica el Ministerio de Salud de la Nación.Los investigadores del Conicet evaluaron el efecto de las temperaturas constantes y las bajas temperaturas fluctuantes en la aptitud del mosquito en Buenos Aires. Para eso realizaron tres, con un margen de cuatro grados más o menos.Luego, los especialistas analizaron la supervivencia, el tiempo de desarrollo y el tamaño de los Aedes aegypti adultos para cada tratamiento. Lo que hallaron es que “la población de estos mosquitos tienegeográficas evaluadas en estudios anteriores”.El grupo hizo además otra investigación cuyos resultados llamaron la atención porque indican que el frío aleja cada vez menos a los mosquitos transmisores del dengue.Estudios realizados por investigadores del Conicet, tambiény también resisten temperaturas bajas.. Los experimentos señalaron en terreno real y fuera del laboratorio, que la eclosión de los huevos del mosquito y el desarrollo del insecto no se detienen.La conclusión afirma que