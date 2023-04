Rigen alertas por tormentas en cuatro provincias del noreste del país

Las provincias de Formosa, Chaco, Misiones y gran parte de Corrientes se encontraban esta mañana bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que estarán acompañadas por "intensas ráfagas, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica", informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).La alerta de nivel amarillo, que implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", comprende a todo el territorio de las provincias de Formosa, Chaco y Misiones.La advertencia también se extiende al norte y este de Corrientes, en la ciudad capital y las localidades de General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Ituzaingó, San Miguel, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar, según indicó el SMN.El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, y se espera que estén acompañadas por "intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos", precisó el organismo nacional.Además, se informó que en estas zonas se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 85 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.Entre las recomendaciones para la población de estos lugares, el organismo meteorológico pidió no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.También indicaron no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; estar atento ante la posible caída de granizo; y mantenerse informado por las autoridades.