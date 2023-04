Sancionaron a director de hospital que contrató a médica con licencia apócrifa

Matrícula apócrifa

Sobre cómo se descubrió la maniobra

Los argumentos de Salud para la sanción

Pajón reviste actualmente como suplente en el Centro de Salud Mazaruca, de Estación Holt.En 2019, Salud había dispuesto el inicio de un sumario administrativo a Pajón por haber permitido que, durante dos años, que una médica sin tener título habilitante se desempeñara en el servicio de Guardia de ese nosocomio del sur entrerriano. El caso se disparó a partir de la presentación hecha por el propio Pajón, que en agosto de 2018 hizo una denuncia en la Unidad Fiscal de Gualeguaychú.El sumario fue dispuesto a través del decreto N° 4.796. La norma señaló que el director del Hospital Behring informó que “Criado, de nacionalidad peruana, quien como `médica´ ha prestado servicios en la guardia del hospital, constatándose con posterioridad que la misma no está incluida en el Régimen de la Carrera Profesional Asistencia Sanitaria”. El propio Pajón admite que “en varias oportunidades se le solicitó a la misma la documentación correspondiente que acreditara su profesión, y sin haber obtenido respuesta satisfactoria, pese a los requerimientos manifestados por el director, se verifica queAnte esa situación, formalizó denuncia penal el 2 de agosto de 2018 en la Unidad Fiscal de Gualeguaychú. En esa presentación judicial, Pajón puso de manifiesto que la médica “trucha” se desempeñó en la Guardia, “cubriendo al personal los fines de semana, percibiendo haberes con facturación”, o sea sin haberse incorporado a la plantilla de personal sino bajo la modalidad de contrato de servicio externo. Esa modalidad de contratación se extendió durante dos años.Salud investigó entonces el rol que tuvo Pajón y la responsabilidad que le cupo en haber dejado la atención de la salud de las pacientes en alguien que no era médica.Al brindar explicaciones, el profesional dijo que “el primer contacto que tuvo con Criado fue por recomendación del entonces intendente de Holt Ibicuy, Fabián Murilla, en el año 2015/2016, momento en que no había disponibilidad de trabajo”. Entonces, la supuesta médica le refirió “que su último trabajo fue en la Clínica La Cruz Celeste, en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires”, donde Pajón también se había desempeñado entre 2004 y 2005. Dijo que “se comunicó con dicha clínica y le confirmaron que aquella trabajó tres años allí, y al pedirle referencias le dijeron que era una muy buena médica y muy trabajadora”, según se desprende del texto del decreto N° 3.944, del Ministerio de Salud, a través del cual se cerró el sumario a Pajón y se le aplicó la sanción de suspensión, publicóUn hecho fortuito derivó en la contratación de la médica cuya matrícula correspondía a otra persona. En enero de 2016, un profesional del Hospital Behring, Gustavo Ariel Romero, “tomó licencia sin autorización ni previo aviso, con lo que quedaba la Guardia acéfala; en ese momento, se comunicó con el Dr. Javier Bailati, Director del Hospital de Villa Paranacito, y le pidió el número de Teresa, quien cubrió esas 48 horas de Guardia; posteriormente se le asignó la guardia de los fines de semana, ya que había una vacante en esos días, refirió que nunca hubo daño a ningún paciente, por el desempeño de Criado, ella estaba inscripta como monotributista con una empresa de atención domiciliaria en la Provincia de Buenos Aires, la que estaba inscripta en AFIP, lo que fue constatado por la Administradora del Hospital y el Ministerio de Salud. Siempre le facturó guardias con eso y nunca hubo ningún tipo de observación; agregó que ocasionalmente veía a Criado, solicitándole en reiteradas oportunidades que presente la documentación, en momento en que se conoció que había médicos venezolanos ´truchos´ en la provincia de Buenos Aires”.Fue entonces cuando Pajón consultó al Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA) y “allí saltó que la matrícula que utilizaba pertenecía a otro profesional. En ese momento se comunicó con la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, quien le aconsejó radicar la denuncia penal, agregó que él actuó de buena fe”. Y pidió por su inocencia en el caso, aunque los sumariantes de Salud entendieron otra cosa. Así, “del plexo probatorio glosado al presente procedimiento sumarial, emerge sin hesitación que el hecho reprochado al Dr. Pajón, ha quedado acreditado en el curso de la presente investigación sumarial, habiéndosele imputado ´permitir el desempeño de la Sra. Teresa Criado como Médica de Guardia los fines de semana en el Hospital Behring, de Ibicuy, por aproximadamente dos años, sin tener título habilitante, ni haber presentado la documentación pertinente para el desempeño de la mencionada profesión y, haber informado dicha irregularidad a la superioridad luego de dos años”.Pajón se desempeñó como director del Hospital Behring desde el 29 de marzo de 2012 hasta el 22 de agosto de 2019, cuando presentó la renuncia.Desde Salud resaltaron que mediante “un procedimiento tan simple, como entrar a la página web del Ministerio de Salud de la Nación, el sumariado constató. Lo que omitió decir es que un día antes (de efectuar la denuncia en la Justicia) dos concejales del Municipio de Ibicuy realizaron una comunicación formal ante el Juzgado de Paz, a idénticos fines, la cual fue derivada a la Unidad Fiscal, caratulada `Ayre, Romina Nélida y otros s/ Su denuncia´, Legajo N° 347/l8”.Reprochó el Ministerio de Salud que, lo que además de incomprobable -(Murilla falleció en un accidente vial el 15/03/2021, noticia publicada en numerosos medios periodísticos)-, es absolutamente irrelevante y, de manera alguna lo excusa de cumplir con sus obligaciones legales. Es muy llamativo el hecho que, durante dos años, el sumariado haya consentido que Criado no presente nada, ningún tipo de documentación, e inclusive ni siquiera emitía facturas, o al menos eso se extrae de la propia declaración del agente”.Así, ya en su nuevo cargo de médico suplente en el Centro de Salud Mazaruca, de Estación Holt, Pajón fue sancionado con 30 días de suspensión sin goce de haberes.