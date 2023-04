El FBI advirtió sobre los riesgos de usar puertos USB públicos en celulares

Cargar el teléfono celular utilizando estaciones USB públicas, como las que hay en aeropuertos, hoteles y paseos comerciales, supone riesgos para el dispositivo y los datos del usuario, según advirtieron desde el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.



"Al utilizar estaciones de carga gratuitas en aeropuertos, hoteles o centros comerciales, personajes con malas intenciones desarrollaron formas de usar los puertos USB públicos para introducir malware y software de monitoreo en los dispositivos", señalaron desde el organismo en un comunicado.



Para evitar dichos riesgos, desde el FBI recomendaron utilizar siempre tanto un cable como un cargador propios, al mismo tiempo en que insisten con no conectar nunca dispositivos en puertos USB públicos. Lo mejor es usar siempre que se pueda un tomacorriente. Precauciones para utilizar USB públicos

En caso de que se necesite recargar el teléfono y que la única opción disponible sea la de un USB en un espacio público, lo conveniente es "mantener los sistemas y el software de teléfonos y portátiles actualizados" e "instalar un antivirus sólido y confiable".



También aconsejan "crear contraseñas únicas y fuertes para cada cuenta creada por el usuario", de manera tal que los ciberdelincuentes no puedan vulnerar la seguridad del dispositivo fácilmente.



En la misma línea, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aconseja "valerse de un cargador portátil o batería externa". También explicaron dos modalidades utilizadas por piratas informáticos para atrapar a los usuarios: "Los delincuentes suelen dejar cables enchufados en las estaciones de carga gratuitas o incluso pueden darles a ciertas personas cables infectados como regalo promocional".



Los mismos riesgos están presentes en situaciones en las que el usuario se conecta a redes públicas de Wi-Fi o Bluetooth, algo que "puede derivar en el robo de información personal y/o de datos sensibles de usuarios".



Por esto recomiendan "no realizar transacciones y/o compras de ningún tipo cuando se está en una red pública, sea en la calle o en un establecimiento".