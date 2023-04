Tristeza: venció el plazo y bebé no recibió el medicamento más caro del mundo

Sociedad Bebé necesita con urgencia el medicamento más caro del mundo en menos de 26 días

Venció el plazo que dio el juez para que Fiorella Bersano, la niña de un año y 11 meses que padece AME, reciba el medicamento más caro del mundo. El juez había ordenado a las prepagas OSDE, Swiss Medical y al Ministerio de Salud que le otorgue el medicamento “Zolgensma”, cuyo valor es de más de dos millones de dólares.Cabe destacar que el papá de Fiorella, Gabriel Bersano, es oriundo de Paraná y pide junto a su esposa, Romina Gazzo, que se difunda el hecho para que tome mayor trascendencia y tengan alguna respuesta.En este contexto, detalló que “ OSDE y Swiss Medical pagaron su parte, este miércoles nos informaron que lo están tramitando, pero nadie nos confirma y cada día que pasa la situación empeora".Y sentenció: “Nos dicen que lo están gestionando, pero la realidad es que no se comunicaron con el laboratorio, si tuvieran intenciones de pagar y dejar de dilatar esto hubieran hecho lo mismo que OSDE y Swiss Medical. No vemos de intenciones de pago por parte del Ministerio de Salud porque no se contactaron con el laboratorio para abonar la parte que les corresponde”, expresó Gazzo y dijo que en cuatro días su hija cumple dos años y es el plazo máximo para que reciba el medicamento., pedimos que se pongan en el lugar de ella que lo necesita con urgencia”, imploró al relatar que su hijita está estable, “está muy bien de ánimo y es el motor que nos da fuerzas para seguir luchando, ella tiene una enfermedad terrible pero queremos que salga adelante y mejore.