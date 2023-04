Viajes de egresados: acuerdan promover paquetes a partir de los 140.000 pesos

Con el compromiso de las empresas de turismo estudiantil de ofrecer paquetes de viajes de egresados de 7º grado que arranquen en los 140 mil pesos, claridad en la información sobre las cuotas, paquetes y ofertas “extras” que no hacen a la excursión pero la encarecen, la Secretaría de Comercio Interior de la provincia de Santa Fe“Se fueron conformes ambas partes. Y desde en la secretaría también quedamos conformes porque se pudieron incorporar cuatro puntos fundamentales respecto a los viajes”, indicó Juan Marcos Aviano, secretario de Comercio de Santa Fe tras la reunión con padres de alumnos de 6º grado que planean viajar a Carlos Paz, y representantes de cinco empresas de turismo estudiantil.El encuentro se concretó luego de las manifestaciones públicas y denuncias formales que hicieron grupos de padres autoconvocados, quienes se encontraron con incrementos abusivos de hasta el 300 por ciento en el precio de los viajes estudiantiles a Villa Carlos Paz, el destino por excelencia para coronar el final de la escuela primaria.Es que en los primeros contactos con los coordinadores de las empresas,La semana pasada Aviano ya había mantenido un encuentro con los padres, donde acordaron avanzar en el estudio de las ofertas y habilitar un espacio de negociación entre padres y dueños de empresas de turismo estudiantil.Esa instancia finalmente se concretó este martes en la sede local de la Secretaría de Comercio. Según confirmó el funcionario a La Capital, se acordaron cuatro puntos.En primer lugar, que las empresas den a conocer las ofertas que promueven, paquetes incluidos y precios, tanto de la cuota cero como el monto a financiar; aclarar a las familias qué deben contemplar para contratar un viaje de turismo estudiantil; transparentar los precios y que se puedan ofertar viajes que arranquen en los 140 mil pesos, aproximadamente, con 4 noches y todo incluido, y excursiones.Además, Aviano indicó que otros de los puntos acordados por las partes es que se debe dejar en claro el tema de los “paquetes” y “extras”, que a veces encarecen y no hacen al viaje.Según el funcionario, el reclamo tuvo un cierre positivo. “Es un hecho inédito, porque desde la autoridad de aplicación de las leyes comerciales y del consumidor pudimos complementar sobre una ley nacional, como la de turismo estudiantil, haciendo uso de las herramientas que nos dan las leyes de lealtad comercial y de defensa del consumidor”.“El reclamo formal se da por cerrado y con conformidad de las madres y padres. Por parte de la secretaría vamos a seguir monitoreando las ofertas para que se cumpla con su contenido”, dijo Aviano.Por su parte, Melisa Herrero, referente del grupo de madres y padres, indicó que el encuentro fue “muy bueno y se dio por cerrado el reclamo. En base a lo que nos habían informado los promotores, nosotros”.En ese sentido se refería al transporte, seguros, dietas equilibradas, hotelería y excursiones. "Sabemos que hay un montón de agregados que las empresas los ponen como extra para obtener mayores ganancias y que se encarezca mucho el viaje, pero no hacen a su esencia", indicó.. Ahora tenemos la información ordenada, controlada y supervisada por la secretaría, que se comprometió a seguir monitoreando que los precios no tengan variaciones y aumentos exorbitantes en poco tiempo”, indicó Herrero. (La Capital)