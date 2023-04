Pide que la comuna de Oro Verde le devuelva un terreno: qué dijo el Intendente

La palabra del Intendente



José Lemos, decidió encadenarse frente al Municipio de Oro Verde, para reclamar por terreno de 1.000 metros cuadrados (1/4 de manzana) que fuera de su padre, del cual continuó pagando los impuestos y que posteriormente le informaron que fue donado al Municipio de Oro Verde en fecha en que su padre ya estaba fallecido.Este martes, el hombre fue recibido por el intendente de Oro Verde, Oscar Toledo, “y estamos llegando a un acuerdo. Espero que se cumpla y ahora hay que esperar”, dijo Lemos en diálogo conAl explicar sobre lo ocurrido con el terreno, contó que “en los años 70 mi padre compró un terreno en Oro Verde, tengo todos los papeles y comprobantes. Cuando fui para pasarlo a mi nombre, como único heredero, me encuentro con la sorpresa que mi padre se lo había cedido a la comuna en el año 2006, pero él falleció en 1973”.Ante esta situación “tuve que recurrir a abogados y hacer todo para que mi terreno, que es lo que estoy reclamando, sea mío”. Además, el hombre indicó que cuando acudió a Catastro, le dijeron que se buscara un abogado “porque hubo un fraude”.Otro punto que llama la atención es que, según un fallo judicial, los terrenos en cuestión deben tener como destino viviendas sociales, pero Lemos pudo corroborar que una inmobiliaria los está ofreciendo para la venta.En relación a este tema, el intendente de Oro Verde, Oscar Toledo, dio cuenta que el terreno fue expropiado por el municipio en el año 2005 y que dos fallos judiciales le dieron la razón a la comuna, razón por la cual Lemos recurrió al Superior Tribunal de Justicia.“Hoy lo recibí junto a su abogado y él me reclamaba que le devuelva el terreno, y como Intendente lo que menos quiero es quedarme con un terreno que no sea del municipio; en mi gestión no lo he hecho, esto fue hace 18 años atrás y está en la justicia. Ahora hay que esperar el fallo del Superior Tribunal y no está en mí, como persona ni municipio, en mi quedarme con un terreno que no me pertenece tal como pasó en otras gestiones”, expresó Toledo en declaraciones aTras ello, mencionó que le dijo a Lemos “que tengo la mejor intención, pero no está en mi poder tomar una decisión antes que la justicia lo diga de devolverle el terreno que él dice que es propietario. Él tardó 19 años en hacer el reclamo”.Sobre lo ocurrido gestiones anteriores, Toledo afirmó: “Como intendente puedo reafirmar que en esa época el municipio se quedó con muchos terrenos de gente trabajadora que no podía pagar los impuestos y los mandaban a remate y eso pasó con este señor. Quiero que la justicia dictamine sobre este fallo y quedo a disposición de la familia para que esto llegue a buen puerto. Si la justicia dice que hay que devolverlo seré el primero que se lo entregue”.