Unas 200 personas habrían sido estafadas por conocida agencia de viajes

La Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (Aviabue) denunció hoy a través de un comunicado que la agencia Turismo Felgueres habría “estafado” a 200 pasajeros que compraron tickets para viajar a Turquía y Egipto.



Según Aviabue, el viernes pasado, en pleno fin de semana largo de Semana Santa, “un grupo de personas se presentó en los mostradores del aeropuerto y la aerolínea Turkish Airlines les dijo que no los tenían registrados y que no existían esos pasajes que les habían vendido”.



Fuentes del Ministerio de Turismo y Deportes dijeron que, si bien la agencia está inscripta debidamente y renovó su póliza, se inició una investigación de oficio luego de que el caso saliera a la luz. “Aún no hay denuncias de los turistas o usuarios, pero hoy la Dirección de Agencias hizo una inspección a la empresa por lo que puso en conocimiento Aviabue”, explicaron, y aclararon que todavía “no están los resultados” de dicho procedimiento.



Según Aviabue, algunos de los pasajeros fueron notificados por mail un día antes de que su viaje no iba a salir, pero otros, que no recibieron el correo, se enteraron “ya con las valijas en Ezeiza”.



Turismo Felgueres les habría dado una fecha de viaje a sus clientes, pero no les habría enviado ningún voucher ni pasaje, indicaron. Ofrecía pasajes a Turquía y Egipto, con 16 noches de hotel y tours incluidos por US$2200, que, según consideró Aviabue, son “valores irreales para el mercado”.



“Los damnificados van a denunciar penalmente a la empresa por haberlos estafado. Esta empresa tiene paquetes vendidos hasta 2024, por lo que no se descarta que pueda haber más personas estafadas en los próximos meses”, se lee en el comunicado de Aviabue.



“Lo que hacían era el llamado esquema Ponzi. Con el dinero que les entraba hoy de los pasajeros que iban a viajar dentro de unos años pagaban los servicios de los que contrataron los viajes hace dos años. Mientras seguían entrando pasajeros a la rueda no había problema, pero las complicaciones empezaron cuando se redujo el caudal de nuevos viajeros”, denunció la asociación. Y agregó: “Captó a viajeros a los que les ofrecía paquetes por valores muy por debajo de la media. En algunos casos, ofrecían un 2x1 si pagabas en efectivo, otros planes eran 50% más baratos que los precios de la competencia. También lo extraño era que ofrecían viajes para dentro de dos años o más. Comprabas en 2021 para viajar en 2023 o 2024. Los pasajes aéreos internacionales se pueden emitir máximo 11 meses a futuro, no más. Por eso era imposible saber los valores de un pasaje para dentro de dos años”.



Las sospechas por parte de Aviabue comenzaron hace dos meses, cuando rechazó que Turismo Felgueres se sumara como socia de la entidad. “Cuando se presentaron, la Comisión Directiva resolvió no tratar su admisión por falta de transparencia en sus ofertas”, dijo Mario Ijelman, presidente de la entidad, quien aseguró que “sus ofertas eran de imposible cumplimiento”. La palabra de los afectados "En diciembre contratamos una promoción de viaje grupal a Turquía con salida el 7 de abril y regreso el 18. Lo pagamos en efectivo", comentó uno de los pasajeros varados.



"Faltando poco más de 24 hs. para iniciar el viaje, y ante la preocupación porque nunca recibimos los vouchers del ticket aéreo, nos contestaron por mail que el viaje no podía realizarse", agregó, según el sitio Viajando.



En este marco, detalló: "Fuimos a Ezeiza con muchas horas de anticipación para ver si nos encontrábamos con personal de la empresa, pero solo vimos a más pasajeros estafados. Había adultos mayores del interior de Argentina, quienes ni siquiera habían recibido el mail de que el viaje se cancelaba".



Según se informó, Turismo Felgueres tendría programadas otras tres salidas en abril para viajar a Europa y Medio Oriente, y habría cientos de pasajeros en la misma situación.



La reciente cancelación se suma a varias operaciones suspendidas durante marzo, cuando más de 280 pasajeros varados se quedaron sin viajar. De acuerdo con los sitios especializados, las salidas fueron postergadas a mayo, pero los damnificados desconfían de que se lleven a cabo.



A su vez, habría pasajeros que compraron paquetes para viajar en mayo y junio, los cuales denunciaron que desde Turismo Felgueres dejaron de responderles; mientras que otros afectados declararon que sin motivo la firma suspendió un viaje a Dubai y Egipto, 10 días antes de salir.



Desde la agencia de viajes comunicaron en sus redes que "como consecuencia de una eventualidad dentro de la operatividad de la empresa, nos vimos obligados a demorar las salidas de determinados grupos viajeros con el fin de mejorar la propuesta del viaje y evitar riesgos".



Asimismo, indicaron que "todos los clientes afectados serán contactados para coordinar el cambio y ser atendidos como corresponde para mayor tranquilidad y comprensión". Recomendaciones para no caer en una estafa

Para no caer en una estafa, Ijelman, presidente de Aviabue, asegura que hay que “sospechar cuando el precio de un pasaje, hotel o tour está muy por debajo de la media porque nadie regala nada”. También dice que es importante “comparar ofertas” con otras agencias de viajes.



Para verificar que la empresa tenga su licencia vigente hay que fijarse en la web del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.



También recomienda no comprar un pasaje sin fecha cierta y pedir el pasaje emitido. Verificar en el sitio web de la aerolínea con el código de reserva que exista y que esté el número de pasaje cargado. (Fuente: La Nación)