Preocupa al Colegio el plus que cobran odontólogos a los afiliados a Iosper

Paraná El listado de odontólogos que acordó con IOSPER y brindan atención en Paraná

Tras la firma del convenio, desde el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos reconocieron asu preocupación por cobros por encima de los aranceles establecidos por parte de la obra social provincial.“Ya no hay que respetar un honorario mínimo, que era obligatorio, por lo cual, se están firmando los convenios con Iosper en distintas partes de la provincia, pero”, comunicó ael presidente de Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, Héctor Scheytt.remarcó Scheytt al subrayar: “Si ese arancel es bajo, pero lo firmó, debe respetarlo porque el paciente no debe ser ni cautivo ni engañado al llegar al consultorio porque la obra social le dice que tiene que pagar 600 pesos de coseguro”.–apuntó- pero desde la obra social argumentan que tienen 300 mil afiliados; entonces, se negocia con eso y con el pronto pago a 15 días hábiles”. De igual manera, Scheytt sostuvo que, “por más que trabaje muchísimo,“La odontología se determina a raíz deen base a costos fijos, costos variables y los honorarios; el primero abarca el precio de los materiales e insumos, el segundo implica el pago de servicios y todo lo que conlleva un consultorio odontológico y a los honorarios los basamos en un cálculo de Indec para las tarifas de electricidad”, explicó el presidente de Colegio de Odontólogos de Entre Ríos al referir que “esa estructura de costos esa la que se eleva a los círculos y a todos los matriculados”.“Si se analiza la propuesta de Iosper, hay dos prácticas que sobre pasan a nuestro cálculo, que son, la consulta y la limpieza dentaria; yporque, por ejemplo, una extracción dentaria, a mayo, el Iosper pagaría 4.500 pesos y el Colegio la fija en 7.000 pesos porque el costo de esa intervención quirúrgica es de 2.600 pesos, con lo cual, el honorario -lo que el odontólogo gana por la práctica- quedaría bastante bajo”, analizó Scheytt.Sin embargo, volvió a insistir con respecto a queScheytt aclaró que el Colegio no se opone a la firma de convenios particulares entre Iosper y los odontólogos, pero a partir de la suspensión –mediante decreto provincial- de la norma arancelaria, lo que cambia es que los profesionales pueden acordar por cualquier arancel que consideren justo., cerró.