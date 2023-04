Etiquetado frontal: apuntan a productos que se creían “saludables” y no lo son

La(Ley de Promoción de Alimentación Saludable Nº 27.642) busca “garantizar el derecho a la salud y a una alimentación saludable, brindando, para promover la toma de decisiones asertivas y activas y resguardar los derechos de las consumidoras y los consumidores”.Desde que la norma entró en vigencia, hace un año, la industria alimentaria comenzó a adecuarse a la nueva normativa que busca advertir a la población en los envoltorios de loscomo azúcares, sodio y grasas saturadas, entre otros.”, explicó ala nutricionista Laura Larrateguy.Y agregó que, a través de la normativa, “también se insta a la industria a mejorar sus productos porque si el fabricante no quiere que tenga ese sello y las personas no dejen de consumirlos, deben reformular esos productos para que sean más saludables”.“La ley de promoción de la alimentación saludable tiene muchas aristas que nos van llevando a que, como consumidores, primero, podamos–porque hasta ahora no lo sabíamos; segundo, que cuando se hagan compras desde el Estado y en las escuelas sea de productos saludables; y el último eslabón es que, si el producto no era bueno para el consumo humano,”, especificó la profesional en relación a los objetivos de la ley de etiquetado frontal.Y en ese sentido, explicó: “Era obvio que las gaseosas y los snacks iban a tener el sello por excesos de grasas y sodio,, sentenció Larrateguy.En la oportunidad, la nutricionista indicó que, “como todo cambio tiene un primer rechazo, pero será hasta que uno tome consciencia de que lo están advirtiendo”. “Después estará en cada uno si decide consumir o no esos productos”, remarcó.Consultada a Larrateguy sobre qué falta para el cumplimiento pleno de la normativa, ésta refirió que “falta que las multinacionales, sobre todo, una marca muy conocida de golosinas, pongan los sellos en sus envases”. “Y hay quienes, desde la política, se quejan porque se rompió con la estética de los envases, pero qué importa más, la salud de la población o la estética del envase”, se preguntó.Finalmente,