Alertas por tormentas para sectores de Córdoba, San Luis y Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Córdoba las localidades bajo alerta por tormentas, algunas localmente fuertes, son Juárez Celman, la zona baja de Río Cuarto, General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña.En tanto, la advertencia se extiende al este de San Luis en las zonas bajas de Coronel Pringles y General Pedernera; y en las zonas serranas de Ayacucho, Belgrano, Coronel Pringles, Juan Martín de Pueyrredón y Libertador General San Martín, indicó el SMN.A su vez, la alerta que implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", también comprende a un sector del centro y sur de la provincia de Buenos Aires en las ciudades de Azul, Rauch, Tapalqué, las zonas bajas de Benito Juárez y Tandil, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, noroeste de General Juan Madariaga, noroeste de Mar Chiquita y oeste de General Pueyrredón.Las áreas bajo alerta serán afectadas por tormentas, pudiendo ser algunas localmente fuertes, y se espera que estén acompañadas por intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos.Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.El organismo nacional recomendó para la población de estas zonas no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; y prestar atención ante la posible caída de granizo.