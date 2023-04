“Se lo estaban comiendo”, dijeron los padres del nene atacado por una jauría

Policiales Un niño sufrió heridas graves tras ser atacado por varios perros

Lorenzo, el nene de 5 años que fue atacado por una jauría en Mendoza, sigue internado y se encuentra en terapia intensiva con graves heridas en todo el cuerpo.En declaraciones a la prensa, los padres del menor dieron detalles de cómo fue el salvaje ataque: “Tiene mordeduras en todo el cuerpo, en los genitales, las piernas, los tímpanos, en el cuello. Se lo estaban comiendo”.Todo ocurrió durante el mediodía del domingo en una casa ubicada en el carril Moyano, localidad de Rivadavia. “Nosotros estábamos en nuestro domicilio, el nene estaba jugando con sus primos, enfrente de casa que hay una acequia con arena”, relató Sebastián, padre de “Lolo”.La pareja comenzó a escuchar gritos, pero no daban con el paradero de su hijo y allí se vivieron momentos de tensión: “Hacía 15 minutos lo estábamos buscando y él no contestaba. Cuando íbamos llegando, el hombre salía con mi hijo en brazos de su domicilio”.“Supuestamente le estaba haciendo compresas de alcohol en el cuerpo, pero se estaba desangrando”, contó el hombre. Asimismo, la madre detalló: “Gritábamos desesperados, los perros me mordieron la espalda a mí también”.Según precisó un vecino, testigo del ataque, el nene estaba desvanecido: “Estaba ensangrentado entero, en condiciones pésimas. No sabíamos si estaba con vida o no”.Ante el actual estado de salud de Lorenzo, se encuentra en terapia y las lesiones más graves las tiene en el cuello. “Hay venitas que no han podido reparar y ahora estaba supurando por ahí, porque le dejaron un drenaje. Puede que tenga que hacerse otra cirugía para eso”, sostuvo el papá.Por otro lado, la mamá le contestó a la esposa de Ganun, quien habría cuestionado a los nenes por estar jugando en esa zona: “Tendría que ser un poquito más consciente de lo que está hablando, debería ponerse en el lugar de los otros. Los nenes estaban jugando en una acequia y que vengan 15 perros a buscarlo y llevándoselo a la rastra... se lo estaban comiendo”.“Siempre tuvo problemas con los animales. No es un hecho aislado, siempre están sueltos los perros y hemos llamado a la policía para alertar la situación”, agregó el testigo. (TN)