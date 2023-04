¿Qué tan lejos queda el aeropuerto de Bariloche de su centro turístico?

¿Cuál es la distancia entre el aeropuerto y el centro de Bariloche?

Puntos más destacados de Bariloche para recorrer en auto

El verano finalmente llegó a su fin. Las altas temperaturas poco a poco dan paso hacia el otoño y las vacaciones de invierno están a la vuelta de la esquina. En efecto, algunos destinos turísticos adquieren una altísima demanda como es el caso de la Patagonia Argentina con San Carlos de Bariloche como principal punto atractivo.Nieve abundante, la inmensidad de los lagos, todo tipo de actividades deportivas, paisajes de ensueño y un centro turístico con decenas de propuestas para no aburrirse son algunos de los ingredientes que ofrece Bariloche para argentinos y turistas extranjeros. A continuación, descubrí todo lo que tenés que saber sobre este destino y algunos datos de interés para planificar tus vacaciones de invierno sin errores.Conocer la distancia entre el aeropuerto y el centro de Bariloche es clave para saber cómo moverse una vez que aterrice el avión. Lo cierto es que el Aeropuerto Teniente Luis Candelaria de Bariloche se ubica a 14 kilómetros del centro histórico de la ciudad en un viaje que no supera los 30 minutos de duración.Respecto a las opciones de traslado, en Bariloche tenés varias alternativas que podrás elegir en base a tu bolsillo. La opción más económica es la de tomar un colectivo de la línea de transporte urbano de pasajeros o 72 que une ambos puntos de interés en un trayecto que atraviesa la ciudad hasta la última parada que se encuentra en el centro de Bariloche. Un dato para tener en cuenta del colectivo 72 es que el primer servicio de la empresa TUP comienza a las 7:15 de la mañana y que también funciona durante los fines de semana.Para quienes prefieran viajar con más comodidad, existe un servicio de taxis o remises en las adyacencias del aeropuerto cuyo costo puede superar los $2.000. Si bien la ventaja es la comodidad, el punto negativo es que en fechas especiales como ocurre durante las vacaciones de invierno hay altísima demanda y puede pasar que llegues al aeropuerto y no haya coches disponibles. Tené en cuenta que en Bariloche no es legal el servicio de UBER por lo que no tendrás autos disponibles al ingresar a la aplicación desde tu smartphone.Una tercera alternativa para moverse desde el aeropuerto hasta el centro de Bariloche es la de los charters o transfers. Estas camionetas cuentan con disponibilidad de muchos asientos, siendo la mejor opción para viajes de contingentes numerosos, aunque deberás contratar el servicio con antelación.Por último, una de las mejores opciones para moverse por Bariloche es la del alquiler de autos . Esta variante es la más recomendada, ya que podrás alquilar el coche durante toda tu estadía con la posibilidad de retirarlo directamente en el aeropuerto una vez que hayas recogido las valijas. Además, los precios son convenientes y al tener movilidad propia podrás gestionar tu tiempo de la manera que más te guste para no depender de nadie más y recorrer los puntos de interés de Bariloche con tiempo de sobra.Otro argumento para alquilar un auto en Bariloche es que podés elegir entre diferentes opciones de coches. Desde un sedán de cuatro puertos hasta una camioneta pick up 4x4 para quienes deseen realizar turismo aventura por senderos complicados en Bariloche.Sin importar la época del año o la estación, San Carlos de Bariloche tiene un sinfín de excursiones y actividades que sí o sí tenés que hacer en la ciudad.No hace falta que pagues el recorrido turístico por el centro de la ciudad. Gracias al alquiler de autos en Bariloche vas a poder realizarlo a tu antojo. Y dentro de los sitios obligatorios está el lago Nahuel huapi, un espejo de agua que abraza al centro de la ciudad y que vas a poder observar cuando viajes por la ruta.En definitiva, el lago Nahual Huapi ofrece diferentes miradores para observar la inmensidad de las aguas turquesas que son el preámbulo perfecto hacia las cadenas montañosas y los cerros que se encuentran por detrás.Se trata de otro espejo de agua muy destacado que se encuentra a 15 kilómetros del centro de San Carlos de Bariloche. Ubicado dentro de un entorno rodeado de bosques frondosos, ofrece una playa calma con diversidad de fauna y que suele ser el epicentro para quienes buscan refrescarse en verano.Forma parte de los edificios históricos de San Carlos de Bariloche y ofrece la posibilidad de acceder a un mirador único donde podés tomar las mejores panorámicas desde lo alto de la ciudad. Sin dudas, se trata de una de las actividades imperdibles para hacer en Bariloche.Es uno de los cerros que se encuentra por detrás del centro de la ciudad. Lo más destacado del Cerro Otto es que podés ascender a través del teleférico para tomar fotos y deleitarte con las mejores postales de la ciudad en altura.Vale destacar que no es necesario que contrates la excursión y al tener el auto vas a ahorrar mucho tiempo y plata al realizar la excursión por tu propia cuenta.Otro de los imperdibles de Bariloche. En este caso, es preferible pagar la excursión cuyos precios varían según la empresa de servicios que contrates. Al contar con guías especializados vas a poder conocer de cerca los puntos más destacados como las cascadas y los glaciares que se desprenden por acción del calentamiento global.Además de estos lugares de interés existen otras excursiones que podés disfrutar como visitar la Isla Victoria, viajar hacia San Martín de los Ándes para realizar el camino de los Siete Lagos y recorrer Villa La Angostura de punta a punta.Las opciones de Bariloche son infinitas. ¿Qué esperás para planificar tus próximas vacaciones en Semana Santa