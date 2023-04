Cambios en la secundaria de Buenos Aires: ratificaron las notas “conceptuales”

El Gobierno bonaerense le dio estatus de resolución para el nivel secundario al Registro de Trayectorias Educativas (RITE) que se aplica en las escuelas desde la pandemia de coronavirus, y que supone una nota conceptual que luego se convierte en numérica, y aprobó una modificación en los Acuerdos de Convivencia que incluirá los vínculos a través de redes sociales y soportes digitales."No incorporamos nada nuevo, son decisiones que se vienen llevando adelante y que en algún sentido buscamos ordenar. La nota conceptual que se convierte en numérica se desarrolla desde la pandemia y a través del Consejo General de Educación se le dio hoy estatus de resolución", explicó a Télam Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación bonaerense.Así se expresó el funcionario bonaerense sobre uno de los planteos efectuados por el Gobierno provincial ante el Consejo General de Educación: la institucionalización del Registro Institucional de Trayectorias Educativas (RITE) como herramienta de evaluación de los aprendizajes de las y los estudiantes durante el año, junto con la calificación numérica final."El RITE es un registro nominal valorativo de todos los estudiantes que nos permite con más claridad acompañar y seguir las trayectorias de los chicos. Las clasificamos en Trayectorias Avanzadas, Trayectorias en Proceso y Trayectorias Discontinuas. Si no está en trayectoria Avanzada tenés que pasar a los períodos de intensificación donde estarás en contacto con el docente del curso, con quien irás trabajando las cuestiones aún no resueltas", precisó.Sileoni precisó que "hay dos períodos de intensificación: dos semanas en diciembre y dos semanas en febrero. Y esto supone más tiempo con el estudiante y no hay retroceso en la exigencia"."El período de intensificación no es más sencillo, es más exigente, los alumnos con su docente deben realizar pruebas orales, escritas, trabajos especiales", remarcó.Sostuvo que "es más inversión, a fin de año será con más carga de los docentes. Se van a incorporar más docentes, más tutorías".Insistió que "no tocamos el Régimen de Promoción, sigue vigente que se pasa de año con dos materias adeudadas como máximo. No se modificó la repitencia".Informó que el Consejo General también aprobó la organización de las materias en dos cuatrimestres. "La organización del ciclo lectivo en 2 cuatrimestres ya lo veníamos haciendo también desde el 2020 ya que consideramos que el de dos cuatrimestres, es mejor que tres trimestres, da más tiempo para planificar la enseñanza", destacó.Esta organización regirá tanto para el Ciclo Básico como para el Ciclo Superior, en todas las escuelas secundarias: Orientadas, Técnicas, Agrarias y especializadas en Arte.Finalmente, explicó que "sí modificamos el Régimen de Convivencia Escolar, que era del año 2022, y le incorporamos otras perspectivas como más presencia de Educación Sexual Integral (ESI) y más trabajo con los vínculos en redes sociales y soportes digitales, donde aparecen el bullying y el grooming"."En ese sentido hemos instituido que habrá en el año tres jornadas de convivencia y discusión de docentes y alumnos, sin suspensión de clases, porque advertimos más necesaria una palabra reflexiva, una escucha de adultos a jóvenes", concluyó Sileoni.