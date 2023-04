Entre Ríos recibió a 210.000 visitantes y estiman ingresos por $4,3 mil millones

Quienes y cómo nos visitan

que disfrutaron de termas, actividades en la naturaleza, fiestas y ferias, entre otros atractivos. Hubo una alta ocupación de alojamientos y. El promedio de ocupación hotelera fue del 97 por ciento durante el feriado extra largo por Semana Santa.La Semana Santa mas allá de su evocación religiosa, representa uno de los períodos más importantes del año para la actividad turística. A Entre Ríos por su cercanía con los grandes centros poblados y la oferta de productos, atractivos y servicios vigentes en esta temporada, ingresa una multitud de visitantes dispuestos a recrearse o a descansar.Paraná estuvo colmada de turistas y todas sus actividades con un gran marco de público. Concordia también preparó variadas actividades y la ciudad estuvo colmada. Otras localidades como Concepción del Uruguay, Diamante, La Paz, San José y Santa Elena tuvieron gran cantidad de visitantes, en tanto que Villa Elisa, Villaguay, Gualeguay, Victoria y Villa Paranacito también estuvieron colmadas., siendo los destinos pequeños y medianos en capacidad hotelera los que se completaron, en tanto que algunos con mayor oferta no llegaron a completarse.manifestó su alegría “por la llegada de gran cantidad de turistas que disfrutaron de los complejos termales, de excursiones náuticas, de las ferias gastronómicas, la visita a los viñedos, los Parques Nacionales y las Reservas provinciales y privadas, entre otros atractivos”, y que además “se sienten tranquilos, seguros y bien atendidos en su estancia y en su tránsito por Entre Ríos”, augurando que por estos motivos “el turista vuelve y cada vez son más, por eso estamos entre los tres o cuatro distritos preferidos por los argentinos a la hora de vacacionar”.Por su parte, la secretaria de Turismo, María Laura Saad, agregó que “todos estos meses estuvimos presentes en el imaginario de los potenciales turistas a través de los medios de comunicación tradicionales y digitales, de la asistencia a ferias de turismo, no sólo nacionales sino que cada vez se participa en mayor medida en las actividades organizadas en el Uruguay, lo mismo que pensamos hacer con el sur de Brasil, que son dos mercados muy importantes y en crecimiento para nuestra provincia”, argumentó.Según datos aportados por algunos municipios que realizan encuestas personalizadas, en cuanto al perfil de turistas,. En un 98 por ciento ingresaron por vía terrestre, en vehículos particulares (65 por ciento), y en ómnibus de línea, charters y combis (30 por ciento). Se vé un aumento de otras movilidades terrestres como motorhomes y motoviajeros. Más de la mitad de los visitantes lo hizo en grupos familiares, un 25 por ciento con amigos, y el resto en parejas o solos/as.Según datos del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, y de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), se movilizaron durante este fin de semana XXL alrededor de tres millones de personas por toda Argentina, generando un movimiento económico entre 80 y 100 mil millones de pesos, habiéndose recuperado el turismo receptivo, principalmente en este período uruguayos y chilenos atraídos por la devaluación del peso. Los informes también destacan a Entre Ríos como una de las provincias más visitadas.Para el presidente de CAT, Gustavo Hani,“este fin de semana otra vez terminará confirmando un turismo cada vez mas federal con números de ocupación promedio superiores a los de semana santa de 2022”. En tanto, el ministro de la cartera nacional de Turismo y Deportes, Matías Lammens, manifestó que “serán movimientos en línea con las cifras récords que venimos registrando ya durante el verano pasado y también el fin de semana extra largo de carnaval”.En cuanto a las actividades, eventos y fiestas que tuvieron lugar en la provincia, en la región de Salto Grande se llevaron a cabo varias actividades. Federación organizó shows y recreación en el Paseo Comercial a Cielo Abierto, y en su Complejo Termal, mientras que la Reserva Natural Chaviyú recibió numerosas visitas guiadas. En Concordia tuvo lugar la 2° noche del Comercio en la Peatonal y salidas colmadas del Bus turístico, además de miles de visitas en el Parque y Castillo San Carlos, y en los Complejos Termales. También Chajarí, Puerto Yeruá, Santa Ana y Villa del Rosario recibieron turistas. En la costa norte del río Paraná, La Paz llevó adelante el 5° Motor Show en el Autódromo, y visitas guiadas al Museo Regional, al ex Frigorífico Puerto Marquez, y al Cementerio. En Santa Elena se organizó la Feria Manos Santaelenenses, visitas al Viñedo y actividades en el río. Piedras Blancas organizó en el Balneario El Saucedal y en Camping Pirayú distintos shows en vivo y actividades gastronómicas. Villa Urquiza preparó la Feria de Artesanos y Emprendedores, y la Representación de la Crucifixión por el Ballet Municipal. María Grande recibió gran cantidad de visitantes en su Complejo Termal, y en el Parque Aéreo. También Hernandarias y Bovril organizaron distintas actividades.Paraná, la capital entrerriana, tuvo diversas actividades con gran marco de público, como la 6° Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez, paseos en Bus Turístico, visitas al Islote Curupí, el Festival de Teatro Callejero Corriendo la Coneja, entre otros. En el corredor central, Villaguay organizó la Fiesta del Pastel Artesanal con shows musicales y concursos. Entre las Colonias Judías, Basavilbaso organizó la Feria de Pascuas, y Villa Clara la Feria Sabores de Nuestros Ríos. Al sur del Corredor, Gualeguay fue sede del XIV Encuentro Internacional de Baterías, Batucadas y Pasistas, tuvo distintas visitas guiadas por lugares históricos y visitas al Parque Minuanes. En Tierra de Palmares, San Salvador organizó la Feria gastronómica regional SanSabores, con degustaciones, concursos de platos y shows musicales. En Colón se organizaron paseos en Bus Turístico, el 7° encuentro de Fiat 600, actividades náuticas y jornadas especiales en Molino Forclaz. San José albergó la Feria Artesanal en su Parque Termal, y distintas visitas guiadas a Licorería Bard y Reserva Los Teros. Villa Elisa tuvo un intenso movimiento en su complejo Termal, y en la Feria de Emprendedores Villa Elisa Activa. Ubajay y Pueblo Liebig también dieron lugar a diversas actividades.Hacia el sur de la Provincia, en la costa del Paraná, Diamante preparó distintas propuestas en Tierra Chaná, en el Museo Municipal y en el Mirador Hernán Pujato, con una multitud de asistentes. Valle María recibió gran cantidad de visitantes en su Balneario Municipal, al igual que el circuito de las Aldeas Alemanas. Las Cuevas, y Molino Doll fueron otros lugares muy concurridos durante el feriado. Victoria fue sede de la Fiesta del Sábalo y Regionales, con shows musicales y una gran oferta gastronómica, además de visitas a sus termas, viñedos, el Museo del Ovni, y cabalgatas por los Cuidadores de la Casa Común. En el Corredor del Uruguay Sur, en Concepción del Uruguay precisamente, hubo visitas guiadas y escenificaciones teatrales en el Colegio del Uruguay, senderismo en la Isla del Puerto, el Festival Paseo de los Pescadores, y Feria Gastronómica del Andén. Gualeguaychú organizó la Fiesta de la Cerveza en la zona del Puerto, distintas actividades culturales, y hubo gran cantidad de asistentes en sus Reservas Naturales, en los paseos náuticos y en el Complejo Termal. Villa Paranacito, Pueblo Belgrano, Caseros e Ibicuy también organizaron distintas actividades en el marco de Semana Santa para agasajar a locales y turistas.