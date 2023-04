Quién era el motociclista aficionado a HarleyDavidson que murió en tragedia vial

Quién era motociclista que murió en el fatal choque

Un hombre murió y otros tres resultaron heridos en medio de un accidente entre motociclistas que asistían al encuentro internacional de Harley-Davidson, evento que estaba previsto que se realice en Malargüe, provincia de Mendoza.El choque ocurrió el sábado en horas del mediodía, sobre la ruta provincial 2022, a la altura de Las Leñas. La víctima fue identificada como Mario Videla, de 70 años, conocido como “Che Mario” en el ambiente de los fanáticos de la reconocida línea de motocicletas.Luego del accidente, testigos se comunicaron con la línea de emergencias, por lo que se desplegó un operativo para asistir a los heridos y permitir la circulación del tránsito turístico en medio de la Semana Santa.Al llegar al lugar, el personal del centro de salud “El Sosneado” confirmaron la muerte de Videla y asistieron a otros tres heridos de gravedad que fueron trasladados inmediatamente a la guardia del Hospital Doctor Rojas de Malargüe. “Tres motos habrían colisionado entre sí, perdiendo el dominio”, informó en un primer momento el jefe departamental de la Policía de Mendoza, Abel Toro, al portalSe trata de Carlos Barro, de 63 años, quien presenta una “contusión pulmonar, traumatismo encefalocraneano y amputación de miembro inferior izquierdo”. Con él viajaba su esposa, Norma Díaz, de 58 años, que presenta politraumatismos, pero se encuentra fuera de peligro. Además, otro hombre quedó en observación por un fuerte golpe en la cabeza, pero su nombre no trascendió.El grave accidente provocó que la actividad internacional prevista para el pasado sábado 8 de abril se suspendiera, según informaron fuentes oficiales de Turismo a los medios locales.La causa quedó a cargo de la fiscalía de Malargüe, por lo que se llevan adelante todas las tareas necesarias para poder esclarecer los diferentes grados de responsabilidades en el hecho. Para esto, los efectivos policiales solicitaron que cualquier testigo de la tragedia que pueda proporcionar información adicional se comunique con ellos.Con el correr de las horas, se supo que el hombre era una persona conocida dentro del ambiente de los motociclistas, por lo que muchos de ellos comenzaron a expresar su dolor por la noticia.Apodado “Che Mario”, de nacionalidad chilena, el motoquero era un querido aficionado de Harley-Davidson que tenía amigos y conocidos en toda Sudamérica. Sus allegados lo definieron como “un motoquero de verdad” que se dedicaba a organizar eventos similares al que estaba previsto para realizarse en Malargüe. En los mensajes, no faltaron los: “Te vamos a extrañar, Che Mario”.De hecho, la página de Facebook de Propietarios de Harley Davidson (PHD) Sudamérica despidieron al hombre con un emotivo mensaje en sus redes sociales. “El PHD Sudamérica está de luto con la partida inesperada y lamentable de nuestro hermano inigualable Mario Videla”, escribió la cuenta.En ese sentido, los motociclistas manifestaron su “profunda tristeza”, algo que aseguraron que “no se puede explicar”. Por esto mismo, propusieron homenajearlo “ruteando hasta el infinito”, “como lo habría querido”.La familia de Videla se expresó también al respecto. Mientras su sobrino, Leandro, le dedicó un breve, pero sentido mensaje, su esposa aseguró que “perdió al amor de su vida”, por lo que pidió que no se comuniquen por teléfono con ella, puesto que aclaró que necesita tener las vías de comunicación habilitadas para poder mantenerse en contacto con Argentina durante su viaje a Mendoza, desde Chile, de acuerdo con el mensaje al que pudo acceder