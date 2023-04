Abandonaron en Terminal a una joven discapacitada: cómo se resolvió su situación

Una joven de unos 21 años, en silla de ruedas y con una sonda, estuvo sola y sin moverse desde las dos de la mañana del jueves en la zona de dársenas de la terminal de ómnibus de Santa Fe. Personal policial que se acercó hasta allí puedo averiguar que a la joven la había dejado allí un hombre que es su pareja, según manifestó.“Tiene una pareja que, tras sacarle un dinero, la dejó en la terminal y no apareció más y ella no tiene dónde ir", había comentado un maletero.A media mañana y después de varias horas de permanecer en el mismo sitio, sin poder moverse, personal del Cobem se acercó para brindar su colaboración y lo mismo sucedió más tarde con miembros de Desarrollo Social de la provincia, quienes se acercaron para brindarle la ayuda necesaria. De la intervención, también participaron funcionarios de los ministerios provinciales de Igualdad, Género y Diversidad y de Salud.La mujer, había mencionado intenciones de viajar a San Javier, cambiando en varias oportunidades el motivo de su llegada a la estación terminal. La joven se encontraba cansada y mareada producto de la compleja situación relatada.Debido a la situación planteada por la joven, el equipo de Desarrollo Social contacta al área de Género y Discapacidad de la municipalidad de SantaFe, según incumbencias y abordaje correspondientes. Dichas áreas ya tenían registro de intervenciones anteriores donde la joven había recibido distintos tipos de asistencia.Las profesionales intervinientes establecieron comunicación con la familia de la mujer oriunda de San Javier y fue trasladada a la Clínica de Nefrología (Grupo MIT) ya que se trata de una paciente trasplantada.La mujer permanecerá internada, acompañada por distintos equipos interdisciplinarios. Según se aclaró, no se encuentra en situación de calle, recibe una pensión por discapacidad, está acompañada y vive con un familiar en San Javier, publicó