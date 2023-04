Entregaron carnets habilitantes a pescadores de Concepción del Uruguay

Con la entrega de carnets, 47 pescadores artesanales de Concepción del Uruguay podrán formalizar su actividad y trabajar de manera legal y segura.



La pesca artesanal es una actividad productiva, que a nivel nacional genera empleo a 20 mil pescadoras y pescadores artesanales, siendo el sustento económico de estas familias.



En un trabajo articulado entre Nación, provincia y municipio, se trabaja en el asesoramiento y capacitación a los trabajadores de río, para que la actividad vaya en consonancia con el cuidado del ambiente, respete el ciclo reproductivo de los peces y su desarrollo no sea invasivo.



En Concepción del Uruguay, en el marco de la Mesa de Promoción para el Desarrollo del Abastecimiento Local (ProDeAL), se entregaron 47 carnets a pescadores artesanales locales. La gestión de renovación se realiza ante la Dirección General de Fiscalización dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia y los pescadores deben cumplir con los requisitos establecidos por norma para poder recibirlos.



El secretario de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet, señaló que “la entrega de estos carnets se enmarcan en la política que lleva adelante la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Producción, vinculada principalmente a la formalización de la actividad de este sector de la agricultura familiar, tan representativo de nuestra territorio”.



“El objetivo es que los pescadores artesanales, puedan ejercer su derecho de trabajar en el río sin ningún inconveniente, pero siempre respetando la Ley provincial de Pesca Nº4892”, destacó Amavet.



La actividad se desarrolló en el Auditorio municipal Arturo Illia de Concepción del Uruguay y contó con la presencia del Secretario de Agricultura de la provincia, Lucio Amavet, el co director de Producción municipal, Diego Gaillard , el director General de Fiscalización, Juan Mansur, el director de Fiscalización de Fauna, Sebastián Vergara y todo el equipo de trabajo del municipio local.



“Agradecemos a toda la municipalidad de Concepción del Uruguay, su intendente Martín Oliva, y a todo el equipo de trabajo por la articulación y el fomento a la pesca artesanal que lleva adelante la ciudad en conjunto con la provincia y nación”, concluyó el representante de la cartera productiva provincial. Paseo de los Pescadores El co director de Producción municipal, Diego Gaillard, indicó que “actualmente desde el municipio local se está trabajando en el proyecto denominado Paseo de los Pescadores, cuyo objetivo es mejorar las condiciones económicas y bromatológicas para la actividad que desarrollan los pescadores artesanales”.



El Paseo de los Pescadores se ubica en el puerto de la ciudad, cuenta con tres módulos: el primero es sanitario; el segundo corresponde a la faena, fileteado y espinado; y el tercero es de Agregado de Valor. Este último se inaugura este sábado 8 de abril a las 19 horas.



“El objetivo del módulo de Agregado de Valor es que el pescador pueda avanzar un paso más. Se intenta que el pescador no se quede únicamente con la captura de ese pescado, sino que como lo indica el módulo, pueda darle un agregado más que le aporte valor, con otras condiciones bromatológicas y de higiene y además pueda ayudarle a mejorar su ingreso económico”, dijo Gaillard.



Se destaca el trabajo articulado entre nación, provincia y municipio en este caso para que los pescadores artesanales puedan avanzar en sus diferentes procesos.



En esta oportunidad, se recibió un aporte del Programa de promoción, arraigo, y abastecimiento local (Protaal), que permitió equipar con las herramientas necesarias los tres módulos disponibles. El proyecto fue financiado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de nación, destinado a trabajadores de la economía popular, desocupados y sub desocupados y/o agricultores/as familiares campesinos e indígenas de todo el territorio argentino.



Asimismo, se capacitó a los pescadores artesanales locales en distintos aspectos que permiten una mejora en lo que hace a la higiene y calidad de sus productos.



Este Paseo de los Pescadores se pensó además no solo como un punto de comercialización de los productos a base de pescados; sino también como un atractivo productivo y turístico para la localidad.