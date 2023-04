Netflix aumentó sus tarifas en Argentina: cuáles son los nuevos precios

La popular compañía de streaming Netflix anunció un aumento para sus tarifas en Argentina que incluye subas de hasta un 42,9% para su plan básico, 30,8% para su plan estándar y 26,3% para su plan premium. Los nuevos valores ya están detallados en la página oficial de la plataforma y se aplican a los nuevos suscriptores.



En tanto, los nuevos precios de la suscripción entrarán gradualmente en vigencia para todos los clientes actuales, que recibirán una notificación por e-mail 30 días antes de que el precio de su suscripción cambie, a menos que hagan un cambio de plan. La fecha de actualización depende de la fecha de facturación de cada cliente.





Los nuevos precios de la plataforma para Argentina son:



-Plan Básico, pasó de $699 a $999 (precio final de $1.758,24 con impuestos). Permite ver contenido en un dispositivo compatible a la vez y en HD.

-Plan Estándar, pasó de $1.299 a $1.699 (precio final de $2.990,24 con impuestos). Permite ver contenido en 2 dispositivos compatibles a la vez y en Full HD.

-Plan Premium, pasó de de $1.899 a $2.399 (precio final de $4.222,24 con impuestos). Permite ver contenido en 4 dispositivos compatibles a la vez y en Ultra HD.



Al ser un consumo en dólares -aunque su valor se exprese en pesos- son varios los impuestos que se aplican sobre el precio del abono. Entre ellos, IVA (21%), Percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales (45%), Impuesto PAIS (8%), Percepción impuestos a los Ingresos Brutos en CABA (2%).



“Realizamos el cobro en moneda local, pero las instituciones financieras podrían convertir la moneda de transacciones internacionales a dólares estadounidenses. Por este motivo, podrías ver cargos de Netflix en dólares estadounidenses, en lugar de tu moneda local”, explican desde la plataforma a sus clientes.



El cálculo, realizado por el tributarista Sebastián Domínguez, es para un abonado que está en la Ciudad de Buenos Aires y tiene en cuenta que ya no se aplica el impuesto de sellos sobre los extractos de tarjetas de crédito. Quienes estén en otras jurisdicciones pueden tener que pagar el impuesto de sellos de sus provincias.



“En el caso de personas que tengan consumos menores a USD 300 por mes pagarán el 76% de impuestos y percepciones sobre el abono, lo que representa que estén pagando el 43,18% de impuestos y percepciones sobre el total pagado”, explicó Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios.



“Mientras que para las personas que tengan consumos de USD 300 o más, por mes pagarán el 101% de impuestos y percepciones sobre el abono, lo que representa que estén pagando el 50,25% de impuestos y percepciones sobre el total pagado”, agregó. Estos cálculos son siempre para una persona domiciliada en CABA. Si está en otra provincia, por ejemplo, se puede agregar Impuesto de Sellos correspondiente y no se aplica la percepción de ingresos brutos de CABA sino la que se aplique en su jurisdicción.



A nivel global, en la presentación de los resultados financieros del último cuatrimestre de 2022, Netflix dio a conocer que en sus planes no descarta la posibilidad de tener televisión gratuita con publicidad, una tendencia conocida como FAST.



Ted Sarandos, codirector ejecutivo, aseguró que la empresa está “atenta” a lo que está sucediendo con esta modalidad, que muchas otras plataformas ya están adaptando como una opción de acercarse a la televisión tradicional, pero manteniendo la esencia de streaming y de contenido bajo demanda.



“Estamos abiertos a todos los modelos que existen en la actualidad, pero este año tenemos mucho trabajo por delante, tanto con el reparto de pago como con el lanzamiento de la publicidad y la continuación de la pizarra de contenidos que intentamos ofrecer a nuestros miembros. Por lo tanto, no perdemos de vista este segmento”, afirmó el directivo. Teniendo en cuenta la forma de operar de Netflix, es normal que esta idea no esté planteada en el corto plazo, ya que ellos suelen demorar su ingreso a las tendencias del mercado, como sucedió con los formatos de publicidad.



En el informe presentado, la empresa mostró un crecimiento en su base de usuarios. Pasando de 223 millones de suscriptores globales a los 230 millones durante los últimos cuatro meses del año pasado, lo que representa un aumento en 7,7 millones de personas. Aunque admitieron que “2022 fue un año duro”, teniendo en cuenta que durante dos trimestres la plataforma perdió más de un millón de usuarios en el mundo.