"No se mató, la mataron", dijeron las amigas de la mujer que cayó del sexto piso

A más de una semana de la muerte de Emmily Rodrigues (26) luego de haber caido de un sexto piso de un edificio del barrio de Retiro, las amigas de la víctima contaron su versión. Rechazan lo que declaró el único acusado y piden que se investigue a la mujer que la llevó a la casa de Francisco Sáenz Valiente (52): "Ella no se mató, la mataron".



El miércoles 29 de marzo la chica salió con sus amigos. Fueron a cenar a Gardiner, un restaurante de Costanera Norte. La noche siguió en Isabel, otro bar de Palermo. "A ella le gustaba divertirse, salir de fiesta. Es probable que haya querido seguir la noche, irse de after", contó una de las amigas de la víctima.



Según pudieron reconstruir, gracias al testimonio de otras personas que pasaron la noche con la fallecida, fue Juliana Magalhaes Mourao (37) la que la invitó a la casa de Sáenz Valiente, en el barrio porteño de Retiro. Ellos se conocían y tenían un vínculo previo, se supo.



Mourao es médica y tiene una empresa textil. Emmily había pasado navidad en su casa y ambas compartían el mismo círculo de amigos y salidas. Esa mañana, poco antes de que Emmily se precipitara por el balcón del sexto piso, ellas estaban juntas con el empresario. Por eso, cuando llegó la policía y la encontró muerta, la demoraron por 24 horas hasta que ambos pudieran dar testimonio.



Las amigas sospechan que Juliana la llevó, engañada, a la casa en la que horas más tarde murió: "Yo al hombre no lo conocía y ella me contaba todo. Pero nunca me lo mencionó. Ella pudo haber ido engañada por Juliana, porque era amiga", contó Brenda, amiga de la víctima.



Dijo además que según una versión que le llegó, Juliana sería la testaferra de Sáenz Valiente y además una especie de madame, una mujer encargada de conseguir chicas y llevarlas hasta el departamento para que puedan estar con otros hombres.



"Ese señor no está solo, sino que pertenece a un club de hombres que les daban clonazepan a las mujeres, las desnudaban y las violaban. Después las chicas agarraban sus cosas y se tenían que ir sin decir nada, porque si no las amenazaban con que las iban a matar", agregó Brenda.



Vanesa, otra de las amigas, también involucró a Juliana y le pidió que diga la verdad: "No da la cara, le escribimos y nos bloquea, se esconde. Ella era médica del Hospital Fernández y ni siquiera la auxilió a Emmily, siendo que era su amiga. No hizo nada para ayudarla", dijo en una entrevista con A24.



Las amigas pidieron que los testigos que estuvieron en el momento de la muerte de la joven brasileña que hablen y digan la verdad. Luego dejaron un mensaje como cierre: "Queremos que se haga justicia. Emmily no se mató, la mataron". La causa La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara. El fiscal dispuso el secreto de sumario y pidió la detención de Sáenz Valiente mientras recolectan medidas de prueba.



La familia de la víctima no ha podido despedirla ni trasladar sus restos a Brasil, tal como deseaba su familia. A una semana del hecho, el empresario permanece detenido. Los allegados de Emmily esperan que se investigue el hecho y también que imputen a Juliana Magalhaes Mourao que estuvo en el lugar y que pasó las primera 24 horas demorada.



El fiscal Vismara y el juez de instrucción Martín Del Viso tienen un plazo de 10 días hábiles, es decir hasta el jueves que viene, para definir su situación procesal.



En su declaración, Sáenz Valiente negó haber tirado a la joven del balcón y dijo que la chica tuvo "un brote" y que "reaccionó sorpresivamente yendo hacia una ventana y se arrojó" en medio de un cuadro de excitación.



El detenido reconoció que tomado bebidas alcohólicas pero no relacionó la conducta de la víctima por ese motivo.



"El imputado mantuvo la misma versión inicial que le dio a la policía. Que la chica tuvo un especie de brote psicótico, que se puso agresiva y que ella buscó una ventana para tirarse al vacío", dijo una fuente judicial vinculada al expediente a Télam.