Fiesta del Surubí: la largada cambia de lugar por socavones en la costanera

La 46 edición de la Fiesta Nacional del Surubí se realizará del 24 al 30 de abril próximo en la ciudad correntina de Goya, con el torneo de pesca, la Expo Goya en el predio Costa Surubí, así como con una cena de finalización.Uno de los atractivos del inicio del llamado “Mundial de Pesca” que se lleva a cabo en la “capital de la amistad” es la largada de las más de mil lanchas que se lanzan a surcar el río para capturar el ejemplar más grande de Surubí.La bajante que castigó a muchas ciudades costeras, golpeó a la ciudad de Goya y cuando el agua comenzó a crecer, se registraron los primeros socavones en la costanera de la localidad, el lugar donde se realiza la largada de lanchas sobre el Riacho Goya y que este año, cambiará de locación para evitar daños mayores en el lugar.La costanera no se encuentra habilitada por la situación de socavamiento, por las obras que allí se realizan y que demanda el trabajo de maquinaria pesada y vehículos de gran porte.La largada de embarcaciones el sábado 29, se determinó que no se podrá disponer de este espacio para apreciar este espectáculo. Reiterando la advertencia de peligro que existe en esta zona, por lo cual está prohibida la permanencia en el lugar.El Intendente de la ciudad correntina de Goya, Mariano Hormaechea se reunió con funcionarios municipales, Pro.De.Go., integrantes de Co.Mu.Pe., jefe de Prefectura y técnicos que trabajan en la obra de costanera, para evaluar los lugares alternativos que serán reacondicionados para ver la tradicional largada de lanchas.Los profesionales brindaron un informe de situación de las costas en el sector de plaza Italia y la zona de paraje El Remanso. Los datos aportados surgen de los trabajos que se vienen realizando y de un análisis de la situación actual, indicóAnte esta situación se evaluaron alternativas para disponer de un lugar que reúna las condiciones para ser el epicentro de la largada de embarcaciones, donde además del público se pueda disponer de un espacio para invitados especiales y la prensa. Asimismo, que sea capaz de brindar infraestructura y servicios, para lo cual desde el municipio se planifica la instalación de todo lo que sea necesario para cumplir con tal fin.Se llegó a la conclusión que el lugar adecuado,, donde se prevé la instalación de tribunas y el sonido central. Además, de contemplar otro sector donde se realizarán trabajos de mejora, como la curva del Regimiento.Las medidas de seguridad se van a reforzar con vallados, cierre de malla sima y personal de seguridad en los controles. Se solicita a las personas cumplir con los dispositivos establecidos en estos lugares, teniendo en cuenta que cada actitud individual es una responsabilidad personal.Además, se van a establecer puntos rojos, lugares donde no estará permitida la permanencia ni circulación de personas.Desde la Comisión Municipal de Pesca y el área de Fiscalización se acordó desplazar aguas arriba los parques cerrados, es así que en ediciones anteriores el primero de estos estaba localizado a la altura de la citada playa. Al trasladarse el epicentro a El Ingá, se vuelve necesario el desplazamiento de los parques cerrados aguas arriba, o sea en dirección norte.La fiscalización de esta edición invitará a los distintos equipos ubicados en parque cerrado arriba de la Punta San Martín a optar por la posibilidad de largar y salir hacia su zona de pesca directamente por el Paraná. Esta propuesta tiene el propósito de disminuir la cantidad de embarcaciones navegando por el riacho Goya.Se busca entre todos los sectores involucrados colaborar en función del espectáculo disminuyendo los riesgos ante la particular situación actual.Desde el municipio se apela a la responsabilidad social al tiempo que se realizan las recomendaciones correspondientes para que el público, tanto vecinos como visitantes, tome los recaudos necesarios para disfrutar de este espectáculo.