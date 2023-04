Detuvieron a dos colectiveros por la agresión a Sergio Berni

Dos colectiveros fueron detenidos este miércoles por la noche acusados por la agresión que el lunes sufrió el ministro de Seguridad bonaerense , Sergio Berni, en medio de una protesta por el crimen del chofer de la línea 620 ocurrido en la localidad de Virrey del Pino.Los apresados fueron identificados como Jorge Galiano y Jorge Zerda y los operativos fueron realizados en conjunto por efectivos de la Policía de la Ciudad y la DDI Morón de la fuerza Bonaerense en las localidades de Merlo y Gregorio de Laferrere.En ese marco, se realizaron allanamientos en la casa de ambos colectiveros y en la empresa en la que prestan servicio.Los trabajadores están acusados por atentado a la autoridad y permanecerán en una alcaidía a la espera de sus respectivas declaraciones.El fiscal Carlos Fel Rolero recibió el lunes pasado una denuncia de la Policía de la Ciudad y lo primero que hizo fue consultar al ministro, sobre si quería o no impulsar la causa: más allá que públicamente Berni había dicho que no, luego cambió de opinión y dijo que quería proseguir con el trámite de la causa.Desde la Fiscalía, se empezó a trabajar primero con la gran cantidad de imágenes de cámaras públicas y privadas y cotejar con la declaración testimonial de los policías de la Ciudad que hicieron el cordón humano para proteger a Berni, y describieron a quienes lo agredieron.Al ordenar las detenciones, el juzgado penal y contravencional porteño indicó que Galiano y Zerda "serían dos de los autores de los delitos investigados". No obstante, la investigación prosigue y otras personas podrían ser imputadas por la agresión al ministro.Paralelamente a la investigación por atentado a la autoridad que lleva adelante Fel Rolero, otra fiscal, Valeria Massaglia, investiga el accionar policial en concreto la agresión de un policía de la Ciudad sobre un trabajador a quien atacó con su escudo golpeándolo a la altura del cuello.Además, el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, radicó una denuncia que tramita en la Justicia nacional donde tildó el hecho de "gravedad institucional" y pidió se investiguen los delitos de resistencia de la autoridad, intimidación pública y lesiones.