Refuerzo de $15 mil de Anses: el cronograma de cómo se paga la segunda cuota

ANSES recuerda que, con el calendario de abril, está abonando la segunda cuota del refuerzo de 15 mil pesos para quienes cobran hasta un haber mínimo. Dicho monto irá decreciendo progresivamente hasta 5000 pesos. De esa manera, ninguna jubilación se encuentra por debajo

de los 73 mil pesos.



En este sentido, del lunes 3 al martes 11 de abril se paga a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) y del miércoles 12 al viernes 21 a los jubilados y pensionados que no superen un haber mínimo.



Pensiones No Contributivas:

-DNI terminados en 0 y 1: 3 de abril

-DNI terminados en 2 y 3: 4 de abril

-DNI terminados en 4 y 5: 5 de abril

-DNI terminados en 6 y 7: 10 de abril

-DNI terminados en 8 y 9: 11 de abril



Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

-DNI terminados en 0: 12 de abril

-DNI terminados en 1: 13 de abril

-DNI terminados en 2: 14 de abril

-DNI terminados en 3: 17 de abril

-DNI terminados en 4: 18 de abril

-DNI terminados en 5: 18 de abril

-DNI terminados en 6: 19 de abril

-DNI terminados en 7: 19 de abril

-DNI terminados en 8: 20 de abril

-DNI terminados en 9: 21 de abril