Sancionaron a empleada de hospital por fotografiar a un paciente convaleciente

El 13 de abril de 2020, una fotografía tomada en el hospital General San Martín de la localidad de Villa Clara, en el departamento Villaguay, generó revuelo en la población.

Se trató de una imagen que circuló por WhatsApp en la que aparecía un hombre desnudo, quien se encontraba internado, agonizando. Por esa situación se abrió una investigación penal y un sumario a una empleada administrativa a quien se la acusó de haber tomado la foto. Dos años después, el caso se cerró con una leve sanción para la agente.



El 3 de abril, a través del Boletín Oficial, el gobierno entrerriano dio a conocer que el caso fue resuelto el 31 de octubre de 2022, con una resolución sancionatoria para la trabajadora Dora Inés Sacks, a quien se le achacó haber tomado la foto. El castigo fue de 25 días de suspensión sin goce de haberes.



En la resolución se aclaró que si bien la agente figura en los registros fílmicos tomando una foto en la sala de internación "no ha podido determinarse que efectivamente ello haya sido así, y que eventualmente de haber tomado esa fotografía, la misma se correspondiera a la del paciente".





"Menos aún puede entonces afirmarse que la imputada haya sido la responsable de una posible viralización, cuestión que por otra parte no se demostró que haya ocurrido, más allá del aporte testimonial de algunos empleados y una vecina de la localidad", se aclaró desde la cartera sanitaria.



La historia del caso quedó registrada en el decreto Nº 3.844 del Ministerio de Salud de Entre Ríos. En el trámite administrativo se concluyó que la empleada incurrió en el causal incumplimiento de los deberes determinados en la Ley 9.755 -Marco de Regulación del Empleo Público de la Provincia-.



El sumario comenzó tras la denuncia de Matías Di Santo, director del nosocomio, quien especificó que "luego de un chequeo de filmaciones obtenidas de las cámaras de la institución, se pudo determinar que quien tomó la fotografía y luego la difundió, habría sido la agente del nosocomio Dora Inés Sacks".



A la agente se le reprochó que, "presumiblemente, en fecha 13 de abril 2020 en horas de la mañana, ingresó a la habitación del hospital General San Martín de la localidad de Villa Clara en la que se encontraba el paciente L E F y le tomó una fotografía la cual posteriormente fue viralizada vía WhatsApp". Se especificó que el paciente "se hallaba desnudo y la ropa de cama se encontraba en el suelo de la habitación”. Días más tarde el hombre falleció.



En el proceso declararon varios empleados del efector de salud. Una empleada de apellido Aquino, por caso, contó que el 13 de abril de 2020 "la empleada Sacks se presenta al office de enfermería donde ella estaba junto a otro enfermero de apellido Ventavolli, y les recrimina que el paciente internado Fernández estaba destapado en su cama y con las cobijas en el suelo. Ante ello el enfermero Ventavolli aduce que hacía unos momentos que había vuelto de la sala de internación y había constatado que todo estaba en orden".



Agregó que ante la queja de la agente, su compañero de trabajo fue hasta la habitación del paciente y constató que estaba destapado. La testigo refirió un dato inusual: no era frecuente que una administrativa se haga presente en las habitaciones de los pacientes.



Para establecer quién tomó la foto, las autoridades del hospital revisaron las cámaras y observaron a Sacks, teléfono en mano, en la sala de internación de hombres. Acto seguido, se la vio en postura de tomar una foto y una luz que se encendió en su teléfono.



Otro empleado declaró que fue testigo de un fuerte cruce verbal de la agente acusada con la enfermera Aquino. Y agregó: "No es la primera vez que pasa. Es decir, que Dora Sacks vaya a las salas aunque ella nada tiene que hacer ahí”.



El mismo relato fue realizado por otros testigos, quienes ubicaron a Sacks en la sala de internación de hombres. Además, la identificaron en el video de las cámaras de seguridad.



Causa penal archivada y sanción leve

En el decreto de Salud se consignó que el director del hospital realizó una denuncia penal que no avanzó en la Justicia. La causa fue caratulada “Di Santo Matías s/ Su Denuncia” fue archivada el 4 de mayo de 2020. En razón de ello, la defensa de la empleada solicitó el archivo del sumario administrativo por "carecerse de prueba".



A la hora de resolver, la cartera sanitaria endilga a la empleada haber tomado la foto, pero en otro pasaje aclara que no está comprobado que haya fotografiado al paciente cuya imagen se viralizó. Al final, se consideró irregular su presencia en ese sector del hospital y que hizo "gestos" de haber tomado "al menos una fotografía".



En un pasaje del extenso decreto sancionatorio, el ministerio refirió que "del plexo probatorio debidamente relacionado, se infiere sin duda alguna, que la empleada administrativa del Hospital General San Martín de Villa Clara, Sra. Dora Inés Sacks, es responsable de haber ingresado el día 13 de abril de 2020 en horas tempranas de la mañana, a la sala de internación de hombres, lugar cuyo acceso sólo es para los profesionales de la salud, camilleros, enfermeros y personal auxiliar".



"La sumariada, sin autorización alguna y sin ser requerida su presencia en el referido sitio, desplegó a su vez una conducta reprochable en orden de la preservación de la salud, seguridad, intimidad, honor y dignidad de los pacientes; toda vez que además de estar en un lugar que no le corresponde, hizo ademanes y gestos de tomar al menos una fotografía con el aparato de celular que estaba en su poder", especificó.



Y agregó que "la acción de haber tomado eventualmente una fotografía hacia la sala donde están los internados es, además de impropio de sus funciones, un incumplimiento del deber genérico de todo empleado público, de mantener frente a compañeros de trabajo y a usuarios del nosocomio, una conducta ejemplar y acorde al servicio que se presta".



En otro fragmento la cartera sanitaria hizo una salvedad: "Si bien la sumariada habría hecho el gesto de tomar una fotografía dentro de la sala de internación de hombres del nosocomio, no ha podido determinarse que efectivamente ello haya sido así, y que eventualmente de haber tomado esa fotografía, la misma se correspondiera a la del paciente Fernández. Menos aún puede entonces afirmarse que la imputada haya sido la responsable de una posible viralización, cuestión que por otra parte no se demostró que haya ocurrido, más allá del aporte testimonial de algunos empleados y una vecina de la localidad".



No obstante, puntualizó que "no se puede soslayar lo ya apuntado supra, que efectivamente la agente Sacks es responsable de no haber cumplido con los deberes propios de su función dentro de la administración de Salud del Estado, toda vez que se hizo presente en la sala de internación de varones del Hospital General San Martín de Villa Clara, e hizo al menos el gesto de tomar una fotografía, cuestiones ambas que no se corresponden a sus tareas y funciones dentro de la institución, máxime en un lugar en el que para nada se requiere de su presencia; todo ello en resguardo de la salud, seguridad, dignidad, honor e intimidad de los pacientes, como también en resguardo de la eficacia y efectividad del trabajo de los profesionales y auxiliares de la salud".



Al final, la ministra de Salud Sonia Velázquez dispuso la sanción administrativa de 25 días sin goce de haberes para la empleada.