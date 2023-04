Dengue en Santa Fe: entre los 14 internados hay dos niños en terapia intensiva

Sociedad Una nueva vacuna contra el dengue podría aprobarse pronto en Argentina

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, brindó un nuevo reporte semanal de enfermedades transmitidas por mosquitos, dengue y chikungunya, y precisó que a la fecha se registran 7.661 casos, de los cuales 14 requirieron internación, entre ellos dos niños que se encuentran en terapia intensiva en el hospital Alassia de la ciudad de Santa Fe.Al respecto, el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, señaló que "la semana pasada habíamos reportado 5.838 casos, pero han aumentado significativamente y, en los departamentos más afectados, los contagios se han duplicado"; y precisó que del total "66 son de chikungunya. De modo tal que seguimos trabajando junto a todos los gobiernos locales en operativos territoriales, fundamentalmente en General Obligado, que concentra 4.117 casos".Posteriormente, enfatizó que "estas enfermedades llegaron para quedarse" y que "de la prevención que hagamos este año dependerá la evolución de los brotes en el año próximo".En este sentido, explicó que "la reproducción del mosquito aedes aegypti hembra es muy, muy rápida. Sus huevos pueden permanecer, por ejemplo, en una plantera en desuso, en muchos objetos en los patios, sin que el frío del invierno los afecte y, ni bien aparecen los primeros días de calor, lluvia y humedad, se hidratan, eclosionan, nacen. Este es el principal desafío que tenemos durante todo el año: dar vuelta esos objetos para que no acumulen agua, limpiarlos con cepillos si no tenemos opción, y aquellos que no sirvan descartarlos", continuó."Mientras tanto, también desde el Estado proseguimos ahora en los operativos de bloqueo de focos de contagio, de prevención, identificación y contención, al tiempo que insistimos en extremar las medidas de cuidado individuales y familiares, fundamentalmente teniendo en cuenta que habrá mucha circulación de personas por Semana Santa", detalló el funcionario.En tanto, la directora provincial de Epidemiología, Carolina Cudós, diferenció los cuadros de dengue de los de chikungunya, pero advirtió que todos reciben la misma vigilancia y atención por parte del sistema de salud."No obstante, se previenen de la misma manera y por eso debemos incrementar las medidas de cuidado fundamentalmente ahora que se aproxima un fin de semana largo", concluyó Cudós.