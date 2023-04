Se confirmó nuevo caso de dengue en Gualeguaychú: el paciente estuvo en Paraná

Ante la confirmación de un nuevo caso de dengue en la ciudad de Gualeguaychú, el municipio a través de las áreas pertinentes, continúa su trabajo en el territorio con acciones de bloqueo en las zonas aledañas a la residencia afectada.



Según se informó, la persona afectada tiene antecedente de viaje a la ciudad de Paraná, por lo que se está ante un caso importado.



En total son tres los casos positivos, todos importados, pero en el Hospital Centenario cuentan con una media docena de muestras en análisis por sospecha de dengue.



El radio de zona a puntualizar con acciones de alerta y cuidado preventivo, así como fumigación y consulta inmediata frente a sintomatología comprende las 9 manzanas entre calles San Martin, Gervasio Méndez, Gualeguay y Aguado.



El área de Veterinaria dependiente de la Subdirección de Inspección General realizó el sábado acciones de abordaje focal, recomendando a la población el cuidado personal con repelente, resguardo de mascotas y alimentos frente al proceso de fumigación intra y peridomiciliaria. Como descacharrizar: paso a paso para cada domicilio

Tapá

- Tanques, tachos y depósitos que puedan recolectar agua

- Colocá mosquiteros en puertas y ventanas



Lavá

- Cada tres días renová el agua de los floreros, bebederos de mascotas y portamacetas

- Con cepillo o esponja las paredes de los recipientes para desprender los huevos de mosquito

- Mantené limpia y con cloro el agua de la pileta aun fuera de temporada

- Canaletas y desagües para evitar que se acumule agua



Girá

- Todos los elementos que puedan acumular agua

- Vaciá todas las semanas baldes, colectores de aire acondicionado y portamacetas

- Cada vez que llueva corroborá que no se haya acumulado agua



Descartá

- Todos los recipientes en desuso, manteniendo los patios y jardines limpios y desmalezados

- Las cubiertas de automóviles, descartalas o ponelas bajo techo.



Se recomienda el uso de repelente y generar los medios de protección como mosquiteros en cada vivienda o el uso de tul o protección de cunas frente al descanso de los más pequeños. Los síntomas Los síntomas asociados a la enfermedad son: fiebre; dolor de cabeza, de ojos, músculos y articulaciones; náuseas y vómitos e irritaciones en la piel. Si sufrís algunas de estas afecciones te aconsejamos:

- No consumir aspirinas, ibuprofeno y no te apliques inyecciones intramusculares

- Consultar a un médico lo antes posible para que te dé un diagnóstico correcto.



¿Qué es el dengue?

Es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad. El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna. Sin embargo, aunque es poco común las mujeres embarazadas pueden contagiar a sus bebés durante el embarazo.



Conocer y caracterizar la presencia de este insecto en toda la ciudad permite mayor eficiencia en la prevención de las enfermedades que puede transmitir (dengue, zika y chikungunya) y, en caso de existir casos sospechosos y/o resultados positivos poner en funcionamiento el protocolo establecido por el ministerio de salud nacional; donde participan diferentes áreas del municipio como Ambiente, Salud, veterinaria, inspección general, Espacios Públicos e Higiene Urbana.



Las acciones de bloqueo frente a los casos en estudio involucran la búsqueda activa de febriles en el radio de la manzana donde reside el caso en estudio, acciones que fueron realizadas durante la jornada del día jueves y viernes en el radio del caso en estudio, inculcando el extremar las recomendaciones de cuidado, descacharrización intradomiciliaria y eliminación de criaderos, uso de repelente, alerta de consulta temprana frente a signos y síntomas de la enfermedad y acciones de descacharrización barrial, así como la solicitud del desmalezamiento de terrenos baldíos, con acciones que involucran territorialmente al área de inspección general notificando a los propietarios correspondientes a fin de generar acciones que promuevan Patio limpio. La confirmación del caso involucra a su vez acciones de fumigación intra y peridomiciliaria en el radio de las viviendas afectadas para eliminar la especie adulta de mosquito aedes en la zona, evento que sucederá en las próximas horas del fin de semana coordinado por el área de veterinaria. Así como también la disposición de volquetes para extremar las medidas de ordenamiento territorial intradomiciliario y eliminación de criaderos de gran tamaño, dispuesto por la dirección de ambiente.