Foto 1/2 Foto 2/2

Minutos después de las 17 de este martes, un camión que ingresaba a la ciudad de Concordia por calle Urdinarrain habría enganchado o chocado dos postes de eucaliptus.



El hecho tuvo lugar en la intersección de dicha calle, pasando la esquina con Feliciano y, según testigos, uno de los postes sería del cableado telefónico y el otro estaba relacionado al servicio de internet de una empresa.



En la zona no hubo cortes en el servicio de energía eléctrica, ya que no fue necesario. Afortunadamente, teniendo en cuenta la hora y el peso de los postes de eucaliptus, no hubo que lamentar víctimas ni heridos de gravedad, indica el sitio Diario Río Uruguay.