Presentaron el nuevo diseño del DNI para excombatientes de Malvinas

Los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; y de Defensa, Jorge Taiana; junto al titular del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Santiago Rodríguez; entregaron ejemplares del DNI para las excombatientes de Malvinas, que por primera vez incorpora la identidad de género y reconoce el rol fundamental de las mujeres argentinas en el conflicto bélico de 1982.El acto se desarrolló en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, en Casa Rosada, y allí De Pedro destacó que para la cartera a su cargo "es un honor poder colocar a las islas Malvinas en el DNI, documento que hace a la identidad de los argentinos y las argentinas", al tiempo que puso en valor "la valentía, el coraje y la lucha de las mujeres en Malvinas"."Hace algunos años también tuve el honor de poner nuestra Antártida en el DNI, al incluir el mapa bicontinental, ya que, así como reclamamos la soberanía sobre las Malvinas, debemos tener muy presente en la educación, en la cultura y en la tradición el reclamo permanente sobre la Antártida", aseguró el ministro del Interior en el encuentro, del que también participaron el secretario de Interior, José Lepere; el director de Relaciones con la Comunidad, Martín Cagnola; la directora nacional de DNI y Pasaportes, Natalia Blanco, y veteranos y veteranas de Malvinas."Me honra poder contribuir con un hito más en esta perseverancia y en este largo proceso de malvinización para las generaciones que cada vez están más lejos de la guerra", añadió De Pedro, y concluyó: "Entre todos y todas continuaremos luchando para que en nuestro pueblo esté siempre presente la noción de que las Malvinas son y serán argentinas".Taiana puso en valor "el gran paso que estamos dando en procesos importantes que lleva adelante la Argentina, en el sentido de reconocer el rol de las mujeres en distintos aspectos de la vida en Argentina, y en particular en Malvinas"."Además, es un paso más en un proceso en el que hemos triunfado, que es haber enfrentado y derrotado la estrategia de desmalvinización que han tenido importantes sectores del poder y de la política en Argentina", destacó el titular de la cartera de Defensa."En la medida en que tengamos presente a los veteranos y veteranas de Malvinas, en la medida en que estemos orgullosos de ellos y en que tengamos un objetivo de defensa de la soberanía, vamos a ser mejores como sociedad, y estaremos más cerca de lograr los objetivos que nos proponemos de vivir en paz, con bienestar y justicia social", enfatizó Taiana.Las heroínas de Malvinas que en la ocasión recibieron sus DNI fueron Doris René West, Silvia Barrera, María Liliana Colino, María Cecilia Ricchieri y Marcia Marchesotti.Barrera relató que ellas constituían un equipo de instrumentadoras quirúrgicas y que por entonces "por esas improvisaciones de la guerra nos debimos quedar durante 10 días en el buque Almirante Irízar, que estaba adaptado como buque hospital"."Pasamos allí el cese del fuego, y después continuamos haciendo la evacuación de los heridos para que no cayeran prisioneros. Debimos evacuar de las islas a la mayor cantidad de hombres posibles. Trajimos 370 heridos, más todo el personal civil que se encontraba en las islas", recordó.En el marco de las actividades en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas (artículo 1° de la Ley N° 26.110 B.O. 30/6/2006), el Renaper -dependiente del Ministerio de Interior- presentó en la ocasión este nuevo diseño de DNI para los héroes y heroínas de Malvinas.Este diseño destaca y visibiliza la condición de héroe o heroína que les pertenece a los ex combatientes de Malvinas, según Ley Nacional Nº 23.118, que ordena condecorar a todos los que lucharon en la guerra por la reivindicación territorial de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, en las acciones bélicas del 2 abril al 14 de junio de 1982.