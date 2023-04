Hija del colectivero asesinado criticó a Berni: “fue un hecho de inseguridad”

Sociedad El colectivero asesinado estaba a un mes de jubilarse

Daniela, hija del colectivero asesinado en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, dijo que le "molesta" que el ministro de Seguridad se refiera al hecho como un "ajuste" y aseguró que se trata de un episodio de inseguridad."Me molesta que Berni diga que fue un ajuste. Fue un hecho de inseguridad. Tengo bronca porque mataron a mi papá como si nada", expresó Daniela, en el marco del velatorio de Daniel, junto a una tía y hermana del chofer de la línea 620 baleado.Berni había sembrado sospechas sobre el incidente al señalar que "no es habitual que se le cruce un auto a un colectivo para asaltarlo y se usen dos armas de calibre 40"."Tengo bronca e impotencia porque mataron a mi papá como si nada. Quiero que encuentren a los que hicieron esto y que paguen", expresó Daniela en diálogo con distintos medios.La joven aclaró que su padre tenía 55 años y no 65 como habían informado varios medios, y definió a la víctima como un hombre "carismático, que tenía miles de problemas, pero siempre tiraba un chiste".En cuanto a la inseguridad en el distrito, Daniela, quien contó que se desempeñó en la Policía Bonaerense hasta hace pocos meses, sostuvo que "toda La Matanza es roja, no hay zona que se salve"."La Matanza es bastante jodida. Yo trabajaba en a Tablada, pero sé que en los kilómetros siempre es conflictivo", contó en rueda de prensa, en la que también describió que a su padre le habían pasado hechos de inseguridad, pero él decía que venía zafando.Asimismo, se refirió a la fuerza que integró hasta hace poco tiempo, al señalar que "la Policía de la Provincia de Buenos Aires está totalmente desamparada. No hay móviles y no hay logística".Daniela, por otro lado, desconoció a Andrea, una persona que aseguró estar en pareja con su padre: "Apareció una mujer que dijo ser conviviente de mi padre. Él me había comentado que estaba conociendo a alguien. Pero por acá no apareció. Solamente fue a la empresa no sé a qué", expresó al respecto."Me molesta que entrevisten a una mujer que dice ser la conviviente de mi papá. Él me dijo que estaba conociendo a una persona, pero no la conozco, ni sus hermanos la conocen", expresó."Me parece un papelón y una falta de respeto. No fue a comisaría, nunca vino acá. Si tanto era el amor de su vida, dónde está?. Acá la única que está es mi mamá", sostuvo.Daniel Barrientos fue asesinado de un tiro en el pecho poco antes de las 5 de este lunes por delincuentes que asaltaron el colectivo de la línea 620 que conducía por la calle Escribano, en el barrio El Pino, a la altura del kilómetro 41,700 de la ruta 3."Mi papá se acomodó en el asiento, se asustaron y le tiraron", sostuvo Daniela. Los delincuentes, antes de escapar, se tirotearon con un policía de la Ciudad que integraba el pasaje. Por el hecho hay un sospechoso detenido. Fuente: (NA)