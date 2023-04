Semana Santa: las pautas para consumir y conservar el pescado y sus derivados

En Semana Santa, por costumbre, se consumen alimentos que quizás durante el año no son de ingesta frecuente, como el pescado.consultó a la Coordinadora Técnico Administrativa del Instituto de Control de la Alimentación y Bromatología (ICAB) cuáles son las pautas para consumir y conservar el pescado fresco y sus derivados.“Al momento de comprar pescado fresco hay que considerar que esté refrigerado, que tenga buen aspecto y podamos ver las escamas y los ojos. Si el pescado no está en buenas condiciones nos daremos cuenta enseguida porque tiene un olor muy fuerte y desagradable. Y al cocinarlo, como todas las carnes, hay que asegurar las pautas de cocción”, explicó Karina Meier del ICAB.En relación a las formas de guardado del pescado, la coordinadora recomendó “ponerlo en un contenedor y taparlo”. “Si lo hacemos con un filme podemos asegurarnos que no habrá tanto olor en la heladera”, indicó y refirió que “también se puede fraccionar y congelar”.“El pescado crudo dura un par de días en la heladera, y se puede congelar y descongelar”, aclaró Meier. Y remarcó: “La manera correcta de conservar el pescado es en frío, con escamas de hielo; inclusive así se debe transportar”.Asimismo, Meier recomendó lavar y blanquear las verduras de hoja, como la acelga y la espinaca, es decir, pasarlas por agua hirviendo. También se pueden sanitizar, es decir, dejarla en agua con un par de gotitas de vinagre o lavandina.Y sobre los chocolates, la coordinadora del ICAB comentó que “es un alimento procesado a base de cacao y azúcar, que se conserva a temperatura ambiente o en la heladera”. “Lo recomendable es consumir un producto que esté correctamente envasado y rotulado”, indicó.Punto aparte, aclaró que “en caso de adquirir pollo o huevo no tendríamos problemas con la gripe aviar”. “El huevo tiene cutícula protectora y se debe guardar en un contenedor cerrado (no en la puerta de la heladera) y lavarlo antes de utilizarlo”, agregó Meier.“Y el pollo se debe guardar en un contendor cerrado para que los líquidos no vayan a contaminar otro alimento en la heladera”, sumó al respecto.Finalmente, la coordinadora del ICAB explicó que “los alimentos (carnes y lácteos) que requieren de una cadena de frío más estricta van en la parte de más frío de la heladera; y donde menos frío, las verduras”.“Para freezar es recomendable fraccionar los alimentos en porciones; y siempre se acondicionan los alimentos para guardar en frío en contenedores de vidrio o de plásticos, no en la cocina ni una olla”, cerró.