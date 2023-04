Escuela de Concordia realizó un abrazo simbólico por mejoras edilicias

La comunidad educativa de la Escuela N° 76 “Teresa de Calcuta”, de Concordia, realizó un "abrazo simbólico" durante este lunes. Su directora, Patricia Lescano, contó que "lo que se pide son condiciones dignas y de esta manera recordamos que la escuela no tiene edificio propio, ya que nosotros funcionamos en las instalaciones del COPNAF", detalló.En ese sentido, expresó que es un edificio "antiguo", que ha sido adaptado "y con el paso del tiempo es lógico que se deteriore, por lo que tenemos problemas".Lescano contó que se le fueron "haciendo arreglos y arreglos pero llegó un momento en que los arreglos tampoco solucionan nada; es decir o hay que realmente hacer algo bueno o trasladarnos a otro lugar, a un edificio nuevo".La directora de la institución contó que, en la actualidad, "tenemos 268 chicos, en dos turnos; en la mañana funciona el segundo ciclo y en el turno tarde, el primer ciclo con salita de jardín que tenemos un grupo a la mañana y un grupo de nivel inicial a la tarde justamente porque no tenemos más espacio, no tenemos aulas".Incluso, contó que se debieron construir dos aulas "en la parte del comedor para poder albergar a más chicos en la escuela". En ese contexto, aclaró que no se cuenta con playón deportivo ni Salón de Actos, por ejemplo.Entre las falencias edilicias, Lescano enumeró "el techo que se nos llueve de manera impresionante y - al lloverse - se nos inunda cocina, comedor, pasillos y baño".Después existen problemas de "puertas, de ventanas, de baños por el tema de inodoros, mochilas y electricidad", agregó.Vale aclarar que la escuela está ubicada en Paula Albarracín de Sarmiento y Lieberman.Por último, la directora del establecimiento contó que este martes está "citada, a las 9 de la mañana, a concurrir a la Zonal de Arquitectura, con gente de esa repartición, de la Dirección Departamental y vamos a ir tanto autoridades de la escuela como los padres que me van a acompañar".Lescano recordó que "ya el año pasado, en diciembre, tuvimos una reunión y allí se dijo para iniciar este ciclo lectivo ya con los arreglos que habíamos solicitado pero no sucedió y comenzamos sin ninguna solución a nuestros problemas".La directiva contó en LT 15 que en la Teresa de Calcuta "los niños desayunan, almuerzan, tienen merienda" y los padres "necesitan que la escuela esté en condiciones".