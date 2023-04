El río Paraná está “normalizado”, pero el Niño podría llevarlo al otro extremo

Todavía no precisaron la magnitud que tendrá este fenómeno climático cuyo inicio está pronosticado para este año. Prevén un otoño-invierno con más lluvias, pero se espera que las precipitaciones superiores a lo normal lleguen en primavera.El especialista en hidrología e integrante del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Borús, explicó que la situación. Asimismo, afirmó queExplicó que “la perspectiva climática que tenemos es que durante; es decir, no tendríamos sorpresas en ese sentido”.Sobra la pasada bajante que se extendió por tres años, Borús consideró “importante tener la definición de qué provocó este impacto en toda la cuenca, ya que tener eso en claro permitirá hacer mejores previsiones y estar preparados de cara al futuro, porque ¿cómo nos preparamos para los próximos años, cómo nos preparamos para este año o para el año que viene?”., como las que vivimos desde marzo del 2020; y una situación brusca de recuperación de los ríos y pasando al otro lado, pasando”, confió.En esa línea, dijo que “lamentablemente nos vamos a tener que acostumbrar a ello y concretamente, pensando en este año, las preguntas cada vez son mayores con respecto a qué va a pasar en el segundo semestre del año y obviamente, como de costumbre, es una especie de albur, de bola de cristal, porque la variedad climática precisamente eso es lo que hace: nos acorta el horizonte de prospección”, sintetizó.Luego, Borús explicó que paraEn ese sentido, dijo que “dependemos de los forzantes regionales de la Cuenca del Plata, y no tanto de los globales”, que se conocerían con certezas en un período de 15 días aproximadamente.Por lo pronto,>, dijo a, por lo que se espera que todo esté “dentro de un marco razonablemente normal”.