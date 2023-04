Pronóstico mensual: tras el fin de La Niña, cómo estará el tiempo durante abril

Con la llegada del otoño, se observa una baja en las temperaturas, pero aún falta transitar los "últimos días con temperaturas por encima de los parámetros normales".

Las lluvias

Las lluvias incipientes aparecieron sobre el norte argentino. La disipación de La Niña con el cambio de estación generó una mejora en las condiciones de humedad. Abril todavía sería otro mes de transición. En marzo tuvimos la transición de La Niña a una condición neutral, lo que propició un aumento en la frecuencia de lluvias y el incremento en el volumen de las precipitaciones. Esta situación no fue generalizada en todo el país, pero fue muy significativa en varios sectores.Se sabe que el descenso térmico será una de las cuestiones más significativas, ya que podría provocar algunas heladas sobre el sur del área pampeana, especialmente sobre el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.Al analizar las anomalías de lluvia se determinó queSi bien, las precipitaciones durante marzo sobre el norte de Argentina fue muy importante, todavía quedan amplios sectores que han recibido escasos acumulados.Durante abril,", informó el meteorólogo Leonardo De BenedictisDe todas maneras, a pesar de estar bajo condiciones neutrales, los pronósticos siguen mostrando lluvias levemente inferiores a lo normal, por lo que no se prevé una gran recomposición de la humedad del suelo.Cabe destacar que muchos sectores del país, "como Córdoba, Santa Fe y norte de Buenos Aires dependen ampliamente de las condiciones hídricas que se presenten durante el otoño para los cultivos de invierno, ya que durante junio, julio y agosto, las precipitaciones suelen ser muy escasas" detalló el especialista.En este sentido, señaló que tras atravesar uno de los veranos más cálidos de la historia, "durante abril, se observa que los registros, en promedio, a lo largo del mes serían superiores a los parámetros promedio".Sin embargo, en el inicio del mes, se prevé el registro de heladas sobre el sur del área pampeana. Pero esto no es contradictorio, ya que se espera que el promedio mensual pronosticado sea superior al promedio estadístico, pero esto no invalida la oscilación que se puede presentar a lo largo del mes, pudiendo tener varios ingresos de aire frío.