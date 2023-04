ANSES extendió el plazo de inscripción para las Becas Progresar

La ANSES informó que se extiende hasta el 16 de abril la inscripción para la primera convocatoria del año a las becas Progresar en todas sus líneas: Progresar 16 y 17 años; Progresar Obligatorio; Progresar Superior; Progresar Enfermería y Progresar Trabajo.Quienes estén interesados en anotarse pueden hacerlo desde www.argentina.gob.ar/educacion/progresar . En el caso de Progresar Trabajo, la inscripción es durante todo el año.Para más información: click aquí

Para que todas y todos los jóvenes estén en la escuela y puedan terminar sus estudios.: Ser alumna/o regular; Tus ingresos y los de tu grupo familiar no deben superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles; Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.Para que puedas terminar tus estudios primarios y secundarios.Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.Ser alumna/o regular de una institución educativa. Tus ingresos y los de tu grupo familiar no deben ser superiores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.Para que puedas completar tu carrera universitaria, terciaria o Progresar Enfermería.Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de 5 años en el país y contar con DNI. Ser alumna/o regular de una institución educativa. Tus ingresos y los de tu grupo familiar no deben ser superiores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.Para formarte profesionalmente con los cursos avalados por la INET .Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI. Ser alumna/o regular de una institución educativa. Tus ingresos no deben ser superiores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. No estar inscripto en el Impuesto a las Ganancias. No tener ningún otro tipo de beca. No tener título universitario, profesorado o tecnicatura.