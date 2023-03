El Papa reafirmó su lucha contra la pedofilia y destacó la labor de Benedicto

Internacionales El Papa bautizó a un bebé en el hospital donde permanece internado

El Papa Francisco brindó una entrevista al canal C5N antes de ser hospitalizado por una bronquitis infecciosa y se refirió a una batería de temas diversos.La guerra de Ucrania, los abusos sexuales dentro de la institución eclesiástica, el avance de la ultraderecha, la política argentina, el rol de los medios de comunicación, son algunos de los temas que el Papa abordó en una extensa entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre en la que dejó contundentes definiciones.Desde el Vaticano, Francisco reafirmó su lucha contra la pedofilia mediante un decreto que castiga el abuso sexual de menores y adultos vulnerables y reveló la resistencia que hay sobre el tema desde ciertos sectores de la Iglesia.En ese sentido remarcó la labor de Benedicto: "Hay que ser justo, el que puso la guerra a los abusos fue él, luchó a muerte con esto. Muchos no lo entendían, pero ya lo había previsto, fue un valiente y yo seguí las huellas de él".El Sumo Pontífice sostuvo que "tenemos que luchar por la paz ya que la guerra es un drama, nos ceba y nos destruye" y apuntó al negocio de las armas: "Cuando un imperio se siente débil necesita hacer una guerra, o entra en el comercio de armas para probar armas nuevas. Un año que no se fabriquen armas, se acaba el hambre en el mundo, porque ese dinero se reinvierte de otra manera".Sobre la política argentina, dio un contundente mensaje a los políticos: "Júntense para hacer algo por la patria". Por otra parte, afirmó que a los argentinos "nos encantan las internas y armar una interna sobre cualquier cosa" y agregó: "El internismo nuestro es dañoso y es más fuerte que las pertenencias clave".A poco más de dos semanas de haber cumplido 10 años al frente del Vaticano, se refirió además a la fragmentación de la política y "el peligro que significa para la democracia las figuras sin sustento que se presentan como salvadores de la patria". "Cuando se viene un salvador sin historia, sospechá", le confió al periodista.Francisco insistió sobre el regreso al diálogo y a los "políticos de raza" y definió que "la política es un servicio, no una fracción electoralista"."Da vergüenza que un político tenga tantos divorcios políticos y que hayan estado en tantos partidos y vayan cambiando de según le conviene y se presentan como salvadores de la patria", sostuvo. Además, señaló que "la pertenencia política y religiosa no es un vestido que te cambias, la llevas adentro".Jorge Bergoglio se refirió al odio dentro de la política y afirmó que es producto de "una destilación de lo que producen algunos malos políticos. La política es una vocación de nobleza, si uno la uso mal y la corrompe produce la reacción en el otro".El Papa apuntó también contra las prácticas de ciertos medios de comunicación y advirtió que ninguno puede seguir adelante con la calumnia, la difamación y la condena falsa. "El medio tiene que decir la verdad y la propia idea de la verdad. Es un problema serio la ética de la comunicación", afirmó.Sobre el avance de la ultraderecha en el mundo reafirmó su postura y reveló que lo "preocupa porque es un fuerza centrípeta" y la única respuesta "es la justicia social".Además, subrayó la idea de incluir a todos en la iglesia, en relación a la homosexualidad y divorciados: "No se puede sectorizar. Todos adentro, como dice Jesús. Son todos hijos de la iglesia".Por ultimo dejó una reflexión a la sociedad argentina. "La pregunta que le haría a cualquier argentino es '¿amás a tu patria o perdiste el sentido de patria?'. "Hay un reduccionismo de patriotismo a ideologías y eso es malo, porque el patriotismo es la expresión del pueblo", concluyó.