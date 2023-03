Deuda previsional: Anses habilitó turnos para realizar el trámite de jubilación

Economía Beneficiarios de moratoria jubilatoria no podrán comprar dólar ahorro o bursátil

En el marco del Decreto 173/2023 publicado hoy en el Boletín Oficial, ANSES dio a conocer que se reglamentó el Plan de Pago de Deuda Previsional para que 800 mil argentinas y argentinos que no tienen los 30 años de aportes regularicen su situación y accedan a una jubilación. En este marco, ya se encuentran habilitados los turnos en www.anses.gob.ar para realizar el trámite en las oficinas del organismo.-Mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más que no poseen los 30 años de aportes requeridos.-Podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive.-El Plan de Pago de Deuda Previsional es incompatible con otras moratorias previsionales que no se hayan saldado antes del 31 de diciembre de 2021.ANSES realizará, junto con la AFIP, la evaluación socioeconómica de acuerdo a los siguientes parámetros:a) Ingresos Brutos anuales de la persona solicitante.b) Patrimonio del Impuesto sobre los Bienes Personales, tenencia de bienes informados por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor o por la AdministraciónNacional de Aviación Civil o la Prefectura Naval Argentina o créditos prendarios.c) Gastos y consumos efectuados con tarjetas de crédito y débito.-El monto a descontar no podrá exceder las 120 cuotas mensuales.-No deberá exceder el 30 por ciento del haber mínimo vigente.