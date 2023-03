Sequía: las lluvias mejoraron la situación en gran parte de Entre Ríos

El informe semanal de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos sobre el estado de las reservas, calificó como positivas las lluvias ocurridas durante la semana pasada en la provincia. “En algunas localidades puntuales, el registro de este período ha superado los 300 milímetros, o sea, más del doble del valor estadístico para el mes de marzo”.Las zonas más beneficiadas van desde el sur del departamento La Paz hasta Concordia ya que alcanzaron un registro promedio de 200 milímetros. En un rango medio se ubican el centro y el sur de la provincia, aunque mucho menos homogénea en cuanto a la distribución de los máximos pluviales.Sin embargo, en algunos casos como en el departamento Diamante y zona de influencia, las precipitaciones no fueron abundantes, aunque las tormentas se hicieron presentes como en casi toda la provincia. La misma situación se observó en zonas del sur de Colón y Uruguay.“Desde este punto en el nivel de reservas que muestra el mapa y si se van validando los pronósticos de corto plazo, la condición de humedad comenzará a consolidarse dentro de niveles adecuados, por sectores generando algún tipo de sobrante”, indica el informe de la Bolsa de Cereales.Y señala que de acá en más, “es muy importante que los perfiles logren abastecerse como para garantizar de la mejor forma el inicio de la nueva campaña de granos finos. Entramos en una época en que las exigencias atmosféricas ceden en forma significativa y ya no hay consumos de las coberturas, salvando las pasturas”.Para finalizar, explican que si las lluvias se mantienen en niveles normales, “podremos ir mostrando un mes de abril con un panorama que no hemos visto a lo largo del verano, con mayor frecuencia de zonas verdes, algo que por lo pronto es el gran objetivo para lograr proyectar las estrategias de siembra para la fina. Esta gran recuperación de la seca en Entre Ríos, se dio también en zonas vecinas de Santa Fe, aunque no de una forma tan eficiente. El norte bonaerense, plena zona núcleo, sigue sumido dentro de condiciones hídricas exiguas, sin poder salir de la seca”.