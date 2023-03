Real Academia Española: cómo usar los extranjerismos “wiski”, “jol” y “jáquer”

La Real Academia Española (RAE) presentó una nueva edición del Diccionario Panhispánico de Dudas, en la que plantean temas relativos al idioma como, por ejemplo, las grafías recomendadas en casos de tener que usar extranjerismos: "jáquer" por "hacker", "wiski" por "whisky" o "jol" por "hall'."Si triunfan, bien, y si no, no pasa nada", dijo al hacer esta presentación Salvador Gutiérrez Ordóñez, lingüista y miembro de la RAE, quien también dijo que "la primera obligación que tiene la Academia" es hacer "propuestas de equivalencia" y recordó que este diccionario no es normativo como el diccionario de la lengua, sino que responde a las dudas de los hablantes.Entre los ejemplos citados también está que para, consignó la agencia de noticias DPA.En este diccionario también se aportan otras grafías 'alternativas' en castellano que sirven como recomendación para estas palabras extranjeras. Es el caso de 'jol' para 'hall'. ", se explica en esta nueva edición del diccionario panhispánico.Otro caso citado por Gutiérrez Ordóñez fue el de 'whisky', que también podría sustituirse por. Hasta ahora, la fórmula recomendada por la RAE en su grafía española era la de 'güisqui', pero ha cambiado debido también a una mayor aceptación de letras como 'w' o 'k' en español."Esas letras eran vistas como extranjeras y se podría decir que estaban condenadas durante una época, pero ahora ha cambiado", destacó el lingüista. "Este diccionario se adelanta a algunas cuestiones y trata de dar respuesta a preguntas que no están en el diccionario. Es verdad que casi nadie escribe así, pero si se pregunta,, agregó.También se incorporó a ese diccionario la escritura alternativa de: "Se recoge una propuesta del departamento más avanzada, pero en el pleno se habló de que era todavía bastante arriesgado", reconoció, al respecto de un posible uso deDurante la presentación, también el lingüista mencionó el ejemplo de 'tour' -"ya usamos turista o turoperador, pero no está recogida una adaptación", ha indicado- o, por el contrario,Además remarcó que aún existen extranjerismos comoPor otro lado, la académica y directora del Diccionario de la Lengua Española (DLE), Paz Battaner, anunció que habrá novedades al respecto del diccionario y se van a incorporar los sinónimos y el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, señaló que podrán incluirlo en el diccionario general o hacer una edición separada, pero todavía no lo resolvieron. Asimismo, tampoco se ha descartado que la nueva edición del Diccionario de la Lengua Española tenga una edición en papel.En el marco del Congreso de la Lengua que se hace en la ciudad española de Cádiz también hubo novedades respecto a la, ya que el paleontólogo español y miembro de la RAE José María Bermúdez de Castro pidió que la definición sea más rigurosa."Cada uno de los grupos en los que, sin fundamento científico, se ha subdividido a la humanidad por afinidades de su fenotipo", fue la definición que sugirió en ese marco el doctor en ciencias biológicas y profesor de paleontología de la Universidad Complutense de Madrid.que aparece hoy en el diccionario de la RAE? "Casta o calidad del origen o linaje". La segunda la describe como "cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia".Para Bermúdez de Castro, doctor en ciencias biológicas y profesor de paleontología de la Universidad Complutense de Madrid, la segunda acepción "sigue estando presente con la idea de diferenciar unos grupos humanos".Además el investigador solicitó que se revisen palabras en las que aparece el término 'raza', como "etnia", "antropografía" ("parte de la antropología que trata de la descripción de las razas humanas y sus variedades") o "monogenismo" (la "doctrina según la cual todas las razas humanas descienden de un tipo primitivo y único").