Nena de 10 años salvó a sus hermanitos de nueve meses del incendio en su casa

La planta alta de una casa ubicada en el barrio Cabildo de la ciudad de Córdoba se incendió el sábado por la siesta en lo que era una reunión familiar por un cumpleaños. El caso podría haber terminado en tragedia, pero no fue así gracias a una niña de 10 años, Micaela, que salvó a sus hermanitos de nueve meses.El padre de la familia cumplió años el 25 de marzo y todos se reunieron en su hogar para festejar la fecha. “Hice dormir a los bebés y me estaba por ir a buscarla a mi esposa al trabajo”, contextualizó el hombre que agradeció que “Mica estuvo y reaccionó”.En medio del fuego y los gritos de desesperación, él subió a la planta alta y comenzó a preguntar por los bebes ya que no los veía. En ese momento, su hija de 10 años le dijo que ya había sacado a los dos pequeños.La niña recordó que tuvo “miedo”, pero no sabe cómo reaccionó y sacó a sus hermanos que estaban durmiendo en la cama matrimonial de la pareja. “Entre corriendo, saqué a Máximo, me lo recibió mi prima y después volví para sacar a Emily”, relató sobre el tenso momento.Sin embargo, el hogar que toda la familia construyó con mucho esfuerzo quedó reducido a cenizas y por eso piden ayuda a la sociedad cordobesa. “No quedó nada, se lo consumió todo el fuego”, contó la familia que compartió un número para poder contactarse: 351-2144638. Fuente: (VíaCórdoba)