Vende arena que trajo del Mundial de Qatar a 10.000 pesos

Vendo ARENA DE QATAR traída durante el Mundial 2022 donde Argentina salió campeón...



"Pudo haberla pisado Messi o Scaloni"



Precio: $10.000 la botella de medio litro pic.twitter.com/bR8jl40MDp — Jorge Battagliotti ?? (@jbattagliotti) March 23, 2023

El periodista deportivo de la ciudad de Santa Fe Jorge Batagliotti fue a trabajar al Mundial de Qatar 2022 donde la selección argentina ganó la Copa y al volver tuvo una idea: vende arena traída de las playa de Doha a $10.000 la botellita. La oferta generó una importante repercusión y se presenta con una inquietante frase. "Pudo haberla pisado Messi o Scaloni", dice la publicidad.“Los periodista no somos como todos piensan, no tenemos la vida resuelta”, explicó Batagliotti en diálogo con Radio 2 y agregó que la arena fue juntada desde el 16 de noviembre porque llegó una semana antes al Mundial.“Primero pensé en traerme la arena como recuerdo. Junté dos bolsas de arena en la playa, junté como tres kilos porque un imán para la heladera salía como mil pesos”, relató el periodista.Luego dijo que tuvo que trasladar durante más de un mes la arena en la valija y pensó en tirarla antes de volver a la Argentina pero decidió colocarla en botellas de plástico y bolsitas para trasladarla en el equipaje de mano.“En el aeropuerto el encargado de control de seguridad me dijo «¿y esto qué es?». Yo no sé si me entendió o le pareció que era poca cantidad, pero me lo dejó pasar”, contó el santafesino.Una vez en el país empezó a regalar parte de la arena como recuerdo pero en las últimas semanas “con el regreso de la scalomania” pensó ¿por qué yo tengo que regalar?.Luego dijo que podría ser “chanta e ir a la laguna Setubal a buscar arena pero aclaró y prometió que “esta es de Qatar, de verdad”.