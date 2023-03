Juntan miles de firmas en Rosario para que bajen precios de viajes de egresados

Foto: Rosario3

Una reunión clave



Con una convocatoria conjunta en el Monumento a la Bandera y en otros espacios emblemáticos del Gran Rosario, como la esquina de los bancos en San Lorenzo, o la plaza central de Funes, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución, Arroyo Seco o Alvear, grupos de familias con hijos en sexto gradoLos encuentros forman parte de las acciones para hacer público el rechazo a los aumentos fijados por agencias de turismo para los viajes estudiantiles. La semana pasada, un grupo de madres de los preadolescentes llevó esta misma preocupación a la Secretaría de Comercio de la provincia y al Concejo Municipal.Según señalan,Pasar cinco días y cuatro noches en Carlos Paz el año próximo, con pensión completa, coordinadores y excursiones, costará entre 300.000 y 350.000 pesos, según las empresas. Quienes viajan este año pagaron en las mismas condiciones 90.000 pesos, tres veces menos.La movida de este lunes sirvió para que los referentes de 120 escuelas primarias de Rosario se acerquen al Monumento a firmar la nota que se presentará a las autoridades de la cartera nacional de Turismo, el organismo encargado de fiscalizar a las empresas que ofrecen servicios de turismo estudiantil., explicó Teresa, mamá de un alumno de 6º grado y una de las organizadoras de la movida.La mujer explicó que después de la pandemia, cuando los viajes estudiantiles quedaron suspendidos, los egresados del nivel primario pagaron 45 mil pesos por su viaje a Villa Carlos Paz.". Para Teresa, esos valores están por encima de las especulaciones inflacionarias, pero también superan cualquier cálculo de sentido común."En el grupo de mi hijo son 31 alumnos y varias madres ya se comunicaron para decir que los niños no van a poder viajar. Hay familias que tienen mellizos y trillizos, es imposible", cuestionó la mujer.Asimismo, criticó también los argumentos de venta de las empresas. "Nos dicen que el aumento tiene que ver con la imposibilidad de prever cuál va a ser la inflación el año que viene cuando tengan que hacer el viaje, nosotros sabemos que es una preventa, pero los valores son imposibles. Si pagas en tres cuotas te cobran 300 mil pesos, más la cuota cero; en 10 cuotas son 35 mil pesos por mes y en 18 pagas 22 mil. Es un montón y hay familias que no pueden".Las firmas juntadas en la reunión de este lunes acompañarán el escrito que referentes del grupo llevarán a la Secretaría de Comercio de la provincia pidiendo la intervención del gobierno nacional en este tema. Pero más allá del trámite, las familias confían en poder reunirse con los referentes de las empresas de turismo para analizar los costos de los viajes.Eso plantearon en las reuniones que mantuvieron con el secretario de Comercio de la provincia, Marcos Aviano, y con la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck. "Queremos tener una referencia que nos permita entender por qué cobran un precio tan elevado", sostuvo Teresa y manifestó sus expectativas respecto a la reunión donde, dijo, "intentaremos acercar posiciones".Después del encuentro en el Concejo Municipal, los ediles aprobaron una ordenanza para que el Ente Turístico Rosario publique en marzo en su sitio oficial la nómina de las empresas que se encuentran habilitadas e inscriptas en el Registro de Agentes de Viajes de la Secretaria de Turismo de la Nación.Para Teresa se trata de transparentar la lógica de los viajes estudiantiles, "para que las empresas no jueguen con las ilusiones de nuestros hijos y para que todos puedan tener su viaje", concluyó. ( La Capital