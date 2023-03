Docentes universitarios reclamaron mejoras salariales

Este lunes comenzó una “Semana de lucha por la Universidad Pública” organizada por Conadu, Federación Nacional de Docentes Universitarios y docentes independientes en reclamo a la paritaria firmada el 6 de marzo entre el Ministerio de Educación de la Nación y paritarios de otros gremios.



“Fue una paritaria exprés donde federaciones nacionales de la Asociación Universitaria y Preuniversitaria firmaron un acuerdo que nos dejaba por detrás de la inflación”, manifestó Sofía Cáceres Sforza, secretaria General de Sitradu.



En esa línea, indicó que el mayor reclamo se da sobre la necesidad de que los salarios se acoplen a los últimos números inflacionarios: “Nuestro sueldo viene sufriendo un deterioro sistemático, porque en todo 2020 solo obtuvimos un aumento del 7% que fue lo que nos atrasó brutalmente, ya que la inflación que ha ido creciendo y ya está en los 3 dígitos”.



Además, explicó que “los ajustes salariales no son los esperados, ya que son cuotas no acumulativas, es decir que son porcentaje al sueldo de marzo 2022 y por ende el atraso es cada vez mayor”.



Desfinanciamiento



Por otra parte, la secretaria General de Sitradu planteó que las universidades públicas y nacionales están atravesando por un “desfinanciamiento progresivo”: “Hay falta de presupuesto y lo vemos ahora que hemos estado dialogando junto al movimiento estudiantil que nos plantean que una beca de formación ronda los 11 mil pesos que no ayuda a cubrir nada”, dijo.



En ese sentido, resaltó que federaciones de otras universidades también se han sumado a los reclamos: “En Rosario también hay una semana de paro, porque el descontento es muy grande y los salarios están muy por detrás de la inflación”, advirtió.



Durante la jornada de visibilización que se llevó a cabo este lunes en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, Cáceres Sforza, apuntó a la necesidad de visibilizar la problemática que afecta al sector.



“Por esos sostenemos que los paros tienen que ser con acciones, volanteadas y demás, porque no siempre es un reclamo que pueda visibilizarse tan fuertemente cuando otros sectores entran en paro”, dijo.



“Hoy tuvimos una clase publica en la Facultad de Trabajo Social, el miércoles vamos a hacer una reunión y volanteada en la Facultad de Ingenieria en Oro Verde y el jueves a las 18 una charla que invitamos a gente de la multisectorial de Humedales para discutir modelos de Universidad y modelos productivos en la Facultad de Trabajo Social”, concluyó. (APF)