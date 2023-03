Con un show espectacular, Márama cerró la Fiesta Nacional de la Apicultura

Cartelera de la última noche

Desde el viernes, la ciudad de Maciá vivió la 26º edición de la. Durante todas las noches, hubo una variada agenda de actividades y una importante cartelera artística para disfrutar.Una vez más,transmitió en vivo, en el marco del segmento “Nuestras Fiestas” que tiene como objetivo, difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos.Este domingo se produjo el cierre del exitoso evento. Se presentaron Juan Manuel Bilat, Destino San Javier, Los Náufragos y Márama. La entrada tuvo un costo de 1.000 pesos.Una emprendedora, oriunda de Crespo, comentó que “hacemos alfajores marplatenses de tres variedades, donde tenemos rellenos de frutos del bosque mezclado con membrillo bañado en chocolate negro, después el clásico con relleno de dulce de leche y el bañado en chocolate blanco con crocante de maní. Esto es elaboración propia, hace dos años que empezamos. Es un producto que le gustó a la gente y nos da fuerzas para seguir creciendo. En fiestas grandes como la de Maciá tratamos de estar para que la mercadería se vaya conociendo. Nos llamamos “Alfajores Rofan” y en Instagram nos encuentran como @rofanalfajordecrespo”.En tanto, un hombre manifestó queHay un movimiento importante, más que nada para todos los stands de las escuelas e instituciones que trabajan mucho”.A su vez, otra mujer expresó que “todos los años venimos. Aprovechamos para reunirnos con amigos y pasarla lindo. Ayer estuvo explotado y hoy esperemos que este igual”.Daniela, una de las comerciantes, señaló cuál es el emprendimiento que llevaron a cabo: “Somos la escuela Integral Nº 28 de Maciá y estamos representando a la institución”. Además, ahondó en el resumen de la Fiesta Nacional de la Apicultura para ellos: “El sábado excelente y hoy vamos muy bien también gracias a Dios. Las ventas han sido muy buenas”. Sobre lo que ofrecen al público, la cocinera dijo: “Nosotros vendemos sándwich de bondiola con salsa criolla”.Silvia Patricia Almada, directora de la escuela Nº 20 de Maciá, sostuvo que “hace 26 años que estamos participando”. A su vez, remarcó que “hemos ido creciendo gracias a Dios con esta fiesta”. En cuanto a su stand, comunicó: “Nosotros ofrecemos hamburguesas completas y simples y conitos de patitas de nuggets de pollos”. A modo de balance, aseguró que “el día viernes nos dio una cachetada el tiempo, pero seguimos adelante”. También afirmó que la plata tiene un objetivo: “Esta vez queremos comprar aires de frío/calor para las distintas aulas”.Gustavo, otro integrante de la fiesta, pertenece al hogar de ancianos “Sagrado Corazón de Jesús”. En cuanto a su puesto de venta, aclaró que solo le queda “bondiola de cerdo”, además de que antes tenían “milanesas y tortas fritas”. Por último, resaltó la importancia de la Fiesta Nacional de la Apicultura: “Es muy importante porque se recauda bastante plata, sobre todo ayer que hubo mucha gente”.“Para nosotros la Expo Maciá es el evento anual más importante porque recaudamos para tener fondos para ‘tirar’ gran parte del año”, resaltó una mujer que acompañaba en el stand.En último lugar, Jorge, que es oriundo de la ciudad de Maciá, explicó ante las cámaras de Elonce que es “un rapero”. En la misma línea, continuó: “Siempre hago rap. Me presentó en Maciá y en todos lados. Desde los 10 años me gustó". Posteriormente, realizó un rap frente a las cámaras de Elonce.En primera instancia, Juan Bilat expresó con euforia la posibilidad de formar parte de la última jornada:A su vez, el artista remarcó que es el cierre de una etapa: “Estamos cerrando hoy lo que es la temporada de verano”. De todas maneras, anticipó que en el invierno continuará con giras por dentro y fuera del país: “Nos vamos a Uruguay el 4 (de abril), el 8 vamos a estar en Don Cristóbal, el 15 vamos a estar en Feliciano y el 22 en Cerrito”. Por otra parte, resumió que la gira “ha sido tremenda”.Al mismo tiempo, se refirió a las bandas que se genera en cada presentación que realiza, donde tornó como indispensable la falta de un acordeón: “Casi siempre las bandas se arman en torno a cantores. Aquí el instrumento principal es el acordeón”. Tampoco quiso desprestigiar a los músicos que vienen desde diferentes puntos de la provincia de Entre Ríos.“Muy contentos de estar aquí. Teníamos muchísimas ansias”, sostuvo uno de los cantantes. Otro, en cambio, señaló que “nunca habíamos venido” a Maciá. Además, agregó: “Estábamos esperando la oportunidad para hacer el pedido correspondiente y llevarnos el regalo de la miel”.Asimismo, recalcaron: “Somos bendecidos que la gente nos haya acompañado en todos los shows y festivales”. Al igual que Bilat, el grupo subrayó que es la última presentación “del verano”.Entre sus planes a futuro, la banda confirmó a Elonce que el viernes 12 de mayo van a estar en el Teatro Ópera “para hacerle un cierre a esta gira hermosa que arrancó prácticamente en agosto”. También anticipó que va a haber invitados y sorpresas.En primera instancia, el grupo musical manifestó su alegría por estar en la Fiesta Nacional de la Apicultura:. Obviamente siempre da un gusto estar en casa, pero también está bueno salir del país y hacer sentir ese cariño del público en otros lugares como en el interior de Argentina que hace años lo venimos recorriendo y siempre nos encanta”.También Agustín Casanova se refirió a la chance de grabar un tema con Luciano Pereyra: “Es un privilegio muy grande porque lo seguíamos todos y tener la oportunidad de hacer algo lindo, además de que es una persona muy copada y me ha invitado a muchos shows a cantar. Es algo que hoy vamos a hacer, la trajimos preparada. La gente la va a poder escuchar para quien no la escuchó”.Sobre los orígenes de la banda, Pablo Arnoletti indicó que era “gente aburrida, que estábamos sin hacer nada. Nos juntamos hace mucho tiempo, ya van a ser casi nueve años. Tuvimos un ínterin en el que se separó por problemas que hubo dentro de los mandos más arriba que había en ese momento la banda, pero una vez que se solucionó todos nos pudimos volver a juntar y, hoy por hoy, volvimos hace más de un año”.Por otro lado, amplió por qué la gente los sigue a pesar de que ya es una banda que ya lleva varios años en el escenario:. También explicaron que se animaron a probar nuevas cosas desde su retorno: “Hacer colaboraciones es algo que nunca habíamos hecho, salvo con Rombai, pero era porque éramos del mismo grupo de amigos”.Sobre el cariño que le ha brindado el país, uno de los integrantes de la banda uruguaya sostuvo queademás de decir que “soy campeón del mundo”, en referencia al Mundial de Qatar 2022. También recordó que desde 2015, momento de su primer show en Argentina, no paró nunca de presentarse.Por último, quedaron asombrados con la cantidad de público que se acercó a Maciá para ir a verlos:Una mujer expresó que “vine con los sillones y mi familia. Todos los años asisto a la fiesta, esta edición estuvimos exponiendo y fue muy lindo”.En tanto, otra persona manifestó que “la fiesta es hermosa y por suerte nos acompañó el tiempo ya que estuvimos complicados el viernes, pero, ahora bien. Es un reencuentro para todos”.“Hermosa fiesta. He venido los tres días y años anteriores también. Asistí con mi cuñada y un amigo”, destacó una vecina de Maciá.Otro de los lugares más concurridos que había en la zona donde se organizó la fiesta entrerriana era la carpa del Club Atlético Maciá, donde se realizaban asados para los turistas y vecinos de la localidad. Elonce dialogó con Gonzalo contó la particularidad que posee el comercio: “Estamos en el comedor del Club Atlético Maciá. Hace muchísimos años que ya se está trabajando de esta manera. Ahora se ha cambiado un poco el sistema: trabajamos al peso. Cada persona pasa, ve lo que quiere comer, retira, se le pesa y se le cobra”.Entre las cosas que se ofrecen en el lugar, avisó que tienen “asado de pollo y vaca”. A su vez, recalcó el trabajo que tienen durante los tres días: “Por lo general, siempre está abierto. Se arranca el viernes de mañana al mediodía y sábado y domingo a la mañana y a la noche”. En cuanto a lo que se logró recaudar, indicó: “Bien, porque la verdad que la Expo ha sido un éxito”.Oscar, oriundo de Distrito Chiqueros, era uno de los comensales que estaba en el lugar y contestó que viene “todos los años” porque “es una fiesta tradicional”. Sobre la comida, dijo que estaba “muy rica”.Uno de los cocineros que estaba en la parrilla, no dudó en ratificar que “los mejores asados están acá” y resaltó que “mucha gente repite porque está muy bien condimentada”.MP3 fue una de las primeras bandas que consiguió salir en vivo y en directo al escenario en la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá, donde logró ganarse los aplausos del público.Cantó algunas canciones clásicas de rock internacional en inglés, tales como hits de Queen y Red Hot Chili Peppers.Luego de subirse al escenario, el cantante de MP3 brindo unas declaraciones, donde destacó que “estamos muy contentos y esperamos que le haya gustado a todo el mundo”.A su vez, se refirió a sus sensaciones: “Es hermoso, estamos muy contentos no solo por nosotros sino por el logro que implicar tocar en este escenario tan importante. Tambien representamos a la música de Maciá”.Por último, contó sobre la historia del grupo musical: “Todo surgió con el guitarrista principal y empezamos a tocar los dos solos, después se sumó el baterista y de ahí salió el nombre de MP3”.En segunda oportunidad, se subieron al escenario “Brisas Inmigrantes”, una banda de música bailable nació en el garaje de una casa de Aldea San Antonio, un pueblo entrerriano fundado hace 134 años por alemanes del Volga. Desde el primer ensayo los adolescentes que iniciaron la banda tocaron las canciones que trajeron sus abuelos, y con esa música que los llena de orgullo han recorrido escenarios de todo el país.Bilat inició su carrera como líder de este nuevo proyecto en 2021, innovando en la búsqueda de nuevas influencias musicales. Su repertorio recorre el cancionero popular litoraleño, con sonidos adaptados a un ensamble con otros instrumentos de cuerdas y percusión, interpretados por jóvenes músicos de la región que acompañarán al acordeonista en el escenario. Además, la propuesta contará con la presencia de artistas invitados.Juan Manuel Bilat es acordeonista. Nacido en Colonia Avellaneda, proveniente de una familia de músicos, comenzó a tocar el acordeón en su infancia. Tiene una vasta trayectoria tanto en su tierra natal como en países de Latinoamérica y Europa.Una mujer oriunda de Urdinarrain comentó que “vinimos por hoy nada más. El artista que me convocó fue Destino San Javier. Me encantaría escuchar la canción “Justo ahora”".“Somos seguidores del Trío San Javier. Este año vinimos por esta oportunidad, pero en otras ediciones hemos asistido el fin de semana entero. Elegimos esta noche porque nos gustas Destino San Javier y Los Náufragos”, destacó un hombre de Gualeguay.A su vez, una persona de Gualeguaychú dijo que “la fiesta es hermosa. Somos fanáticas de Juan Manuel Bilat, pero venimos a ver Destino San Javier ya que también los seguimos”.En tercera ocasión, se subió al escenario la banda musical, Destino San Javier, formada en 2015 por Paolo Ragone, Franco Favini y Bruno Ragone, siguiendo el legado del Trío San Javier luego del fallecimiento de Pedro Favini. Se consagraron en el Festival de Viña del Mar en 2019 ganando las dos categorías del certamen folklórico: Mejor intérprete y Mejor canción con “Justo ahora”. En el mismo año ganan su primer Premio Gardel.En cuarto lugar, se presentaron arriba del escenario, Los Náufragos, una banda de rock/beat nacida a mediados del año 1968, considerada uno de los grupos pioneros en su género.Tras la presentación de Los Náufragos, el cantante brindó unos testimonios: "En un momento me emocioné porque veía chicos de 9, 10 y 11 años que sabían las canciones”.Con respecto a las canciones clásicas, dijo que “estoy contento porque cantar no es un trabajo como otros donde uno puede estar bien y lo hace".Por último, sostuvo: “Es la primera vez que venimos a Maciá. La gente tiene una onda bárbara al igual que el personal del hotel ya que paramos en Rosario del Tala. Hace 49 años que canto y estoy con la música".Finalmente, el grupo musical uruguayo de cumbia pop, formado en 2014 culminó la 26º edición de la Expo Maciá 2023.