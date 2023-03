La K’onga y Nahuel Pennisi brillaron en la Fiesta de la Apicultura en Maciá

Expositores muestran sus productos a apicultores

Se llevó a cabo la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Apicultura 2023 en la localidad de Maciá, donde más allá de los stands y los concursos de miel que decretaron a los ganadores, el show musical le puso el sol a una jornada cálida. Elonce transmitió en vivo desde las primeras horas del sábado.Continuó la Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur este sábado y domingo en la localidad de Maciá.recorrió el predio ferial en el marco de "Nuestras fiestas", que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos y la región.La Fiesta Nacional de la Apicultura es un evento cultural y artístico que tiene por objeto principal resaltar la labor de los productores apícolas. En los últimos años ha pasado a ocupar el lugar de mayor prestigio entre las exposiciones de su tipo en nuestro país, a tal punto que se convirtió en el evento apícola más convocante de la Argentina y del Mercosur.Al respecto, el intendente de Maciá, Diego Conti, celebró la lluvia de este viernes y aaseguró que no logró empañar el desarrollo de las actividades previstas para la primera noche de la fiesta. “La lluvia es una bendición y sabemos de la demanda y los ruegos de todo el sector agropecuario porque hacía falta el agua”, refirió el mandatario municipal.Y continuó: “Nos tocó una noche épica con La Mancha de Rolando cantando bajo la lluvia; fue un éxito y una noche inolvidable y para hoy sábado esperamos una noche que quedará en el recuerdo de todos”.En se sentido, comentó que desde las 7 había filas de personas para sacar su entrada general. “Habrá entradas en puerta, pero ya no sillas porque eran 1.400 y ya se agotaron”, explicó Conti y aclaró que no se puede ingresar con sillones “por una cuestión de espacio” y recomendó “acercarse con tiempo para ganar un lugar en las tribunas”.Por su parte, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, ponderó que la de Maciá “es una de las principales fiestas de Entre Ríos y del país vinculada a la producción de miel, que nos muestra como productores de miel de calidad en la región y en el mundo”. “Y además del aspecto recreativo y turístico de la fiesta, es mostrar nuestra producción, nuestros procesos y el valor agregado”, destacó. De hecho, mencionó la presencia de “productores que, desde el comienzo, desde hace 26 años, participan de la fiesta y valoran el espacio como espacio de difusión de toda la producción del país”.Es que otros de los programas destacados de la Fiesta son las rondas internacionales de negocios, los concursos de mieles y las conferencias de capacitación con los más eximios panelistas y profesionales del mundo apícola. En ese sentido, se mencionó la presencia de empresarios provenientes de Japón, Emiratos Árabes y Alemania.“Para ubicar nuestros productos hay que hacer lo que Bordet en cada viaje para establecer y profundizar nexos comerciales, además de invitar a otros países a que conozcan lo nuestro y el valor de lo nuestro”, sumó Romero y bregó para que “la Expo se haga en otros puntos de la provincia”. “El desafío es crecer en volumen de exportación”, sentenció.Expo Maciá es un evento anual que celebra la producción de miel y otros productos apícolas en la región. De hecho, es la oportunidad para productores de miel y otros productos apícolas puedan descubrir las últimas novedades del sector.rescató el testimonio de algunos de los expositores que ofrecen sus productos a los apicultores que se dieron cita a la popularmente conocida como “la fiesta de la miel”.Expo Maciá es un evento muy esperado por los amantes de la miel y los productos apícolas, y ofrece una oportunidad única para conocer a los productores locales, aprender sobre las últimas tendencias y disfrutar de deliciosos productos de la región. En ese marco, se desarrolla la 23º edición del Concurso Internacional de Mieles Multiflorales “con récord de muestras presentadas: 178 mieles de toda la Argentina y mieles de los hermanos uruguayos”.Al respecto, uno de los organizadores del concurso brindó las precisiones del concurso, que es uno de los más importantes de Latinoamérica.Un estudiante de cuarto año de la carrera de Ingeniería en alimentos explicó que están con su propio stand donde presentaron el proyecto de hidromiel. Sobre los objetivos que tienen por delante, confirmó que su idea “es salir hacia los productores que tengan ganas deelaborar hidromiel como un valor agregado a la miel y le vamos a tratar de enseñar el tema de la higiene, de la elaboración a nivel artesanal y de invertir para elaborar a mayor escala”.Por otro lado, un alumno de Ingeniería en mecatrónica, también de cuarto año, explicó su aporte en el proyecto: “Mi colaboración sería producir un prototipo que actúe como vigía a la hora de la producción”.Una mujer oriunda de Maciá, por otro lado, contó detalles de su proyecto: “Se llama Cabaña apícola reina madre Maciá”. A su vez, destacó su exportación de su producción: “Fuimos invitados a participar de un contingente de mujeres que se hizo en Buenos Aires y nosotros quedamos seleccionadas de la provincia de Entre Ríos”. Además, ahondó: “Fuimos cinco empresas (tres de Paraná, una de Gualeguaychú y la de Maciá). Participamos de un viaje a Italia y allá nos encontramos con una reunión de todas mujeres empresarias”. Sobre la elección de su emprendimiento, reveló queUna mujer de Maciá, comentó que “vengo a ver a La Konga y Nahuel Pennisi. Todos los años colaboro con las escuelas y siempre me dejo un día para festejar”.“Salí con un grupo de amigos de Nogoyá a pasarla lindo y ver La Konga. Somos en total 16 personas, de los cuales hay ocho parejas y venimos en una combi. Todo organizado”, destacó otra mujer.En tanto, un hombre oriundo de Mercedes, provincia de Buenos Aires, expresó que “conozco la fiesta hace bastante y viene creciendo todos los años. Además, La Konga convoca mucha gente”.En el escenario principal, se puede ver ya con música clásica empezar a realizar bailes al, que es representativo de la ciudad de Macía.En segunda oportunidad, se subió al escenario, cantante de un repertorio popular.fue otro de los artistas que fue convocado a presentarse en la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá, donde se mostraron algunos de sus cánticos más representativos. Además, contó por breves momentos con compañía de otros músicos y también con una bailarina en el escenario.sobre la felicidad de estar por primera vez en esta festividad:, soy parte, hace muchos años que vengo tocando y me faltaba uno de los festivales más grandes de la provincia que es este”.Por otro lado, mostró su lado emotivo acerca de su show: “Siento una emoción muy grande porque sé que ha venido mucha gente de mi ciudad a verme. Aparte de ver los grupos centrales. Sé que mucha gente de Maciá ha hecho mucha fuerza para que estuviera hoy acá. Estoy totalmente agradecido con la comisión”., oriundos de la Ciudad de Diamante, Entre Ríos, nacen en Cosquín 1999 cuando junto a sus padrinos artísticos, Los Hermanos Cuestas, pisaban este escenario de gran jerarquía e importancia. Llegó a la mayoría de los escenarios no solo de la República Argentina sino de países como Uruguay o la República del Brasil.Con respecto a sus sensaciones, sostuvieron:Por último, contaron que “ya habíamos estado en este escenario para la fiesta aniversario de Maciá, pero nunca en la Expo. Nos sentimos muy emocionados”.Uno de los artistas más esperados de la jornada era, el artista que cautivó a todos desde 2019, donde se hizo conocido por su participación en el Festival Nacional del Folklore de Cosquín.En la actualidad es uno de los artistas argentinos más reconocidos del país y ya se ha llevado cuatro galardones en los Premios Gardel.Hoy comenzó a participar con algunas de sus canciones más populares, mientras el público le seguía el ritmo a base de aplausos desde los asientos a escasos metros del escenario principal.Luego de subirse al escenario principal, Nahuel Pennisi brindó una conferencia de prensa en la que contó sus sensaciones: “Contento de estar en Maciá ya que es mi primera vez. Ha sido una noche muy linda con mucha energía y me llevó un momento agradable, donde la pasamos bien con el público”.Con respecto al hit musical de “Universo Paralelo”, comentó que “fue bueno porque la balada nació con muchas ganas de que la gente la conozca y con mucha expectativa. Después, cuando los chicos de La K'onga me llamaron, la grabamos y fue algo maravilloso que hasta el día de hoy me sigue impresionando”.Finalmente, se refirió a su presente: “Con mucho agradecimiento y plenitud, ya que uno no se imaginaba todo lo que me podía pasar con el tiempo. Yo soñaba con ser músico y vivir de esto, pero nunca llegar a tantas cosas”.Antes de cerrar la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Apicultura, el trío cordobés dio unas declaraciones en las que afirmaron: “Felices porque es nuestra primera vez en este lugar, donde vemos un marco de público impresionante. Será una noche inolvidable”.Con respecto a la canción “Ya no vuelvas”, sostuvieron que “ha sido muy bonita en todo este tiempo. Además, hizo que el género del cuarteto crezca mucho más”.Por último, se refirieron a su participación en el estadio de River: “Todas las cosas que nos pasaron desde que arrancó el año, donde venimos de hacer un Vélez y cinco o seis días después cerramos con la Selección Argentina en el Más Monumental. Nos sorprende, pero estamos contentos de poder vivirlo y llevar nuestra música a lo más alto que se pueda”.El trío cordobés cerró la primera noche de la Fiesta de la Apicultura con un show a puro ritmo. En Maciá hizo cantar y bailar a todos, como lo hace en todo el país.La K’onga es una de las bandas cordobesas de cuarteto más populares de los últimos años y fue parte de la Fiesta de la Apicultura 2023. El grupo formado en el interior cordobés a comienzos de los 2000, cerró la noche de este sábado con un show que hizo bailar a todos en Maciá.En lo que respecta al entretenimiento, la festividad ofrece conciertos y shows con artistas de primer nivel. El evento se realiza en el predio que pertenecía al ferrocarril y que cuenta con un escenario propio, de amplias dimensiones y techado, con gradas, con un patio de comidas, un galpón apícola y un salón de muestras.08:00 HS. Apertura del Predio Ferial Muestra apícola, ovina, industrial y artesanal todo el día10:00 HS – “Organizados es Posible. La experiencia del Programa de Mejoramiento Genético y la asociación de criadores de material vivo”- DRA. ALEJANDRA PALACIO - LIC. ANALIA MARTINEZ - PROD. ANTONIO FABBRO - PROD. ELADIA WEBER11:00 HS – Presentación de Libro: “LO DULCE Y LO AMARGO DE LA MIEL EN MISIONES” -LIC. PABLO MULLER18.00 HS. Anto Casavecchia18.30 HS. Habeas Corpus19.00 HS. Cruza2 de Cuadra19:30 hs. MP320:00 hs. Brisas Inmigrantes21:00 hs. Juan Manuel Bilat22:00 hs. Destino San Javier23:00 hs. Los Náufragos00:00 hs. Maramá