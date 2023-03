Expositores, ronda de negocios y música en la Fiesta de la Apicultura de Maciá

Concurso de Mieles

Continúa la Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur este sábado y hasta el domingo en la localidad de Maciá.recorre el predio ferial en el marco de "Nuestras fiestas", que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos y la región.La Fiesta Nacional de la Apicultura es un evento cultural y artístico que tiene por objeto principal resaltar la labor de los productores apícolas. En los últimos años ha pasado a ocupar el lugar de mayor prestigio entre las exposiciones de su tipo en nuestro país, a tal punto que se convirtió en el evento apícola más convocante de la Argentina y del Mercosur.Además de los espectáculos y disciplinas recreativas, su propuesta incluye una gran muestra de la que participan más de trescientas empresas tanto del sector industrial y comercial como artesanal. Si bien el epicentro de la exposición es la apicultura, también se orienta a otras actividades como la producción ovina de la región.Al respecto, el intendente de Maciá, Diego Conti, celebró la lluvia de este viernes y aaseguró que no logró empañar el desarrollo de las actividades previstas para la primera noche de la fiesta. “La lluvia es una bendición y sabemos de la demanda y los ruegos de todo el sector agropecuario porque hacía falta el agua”, refirió el mandatario municipal.Y continuó: “Nos tocó una noche épica con La Mancha de Rolando cantando bajo la lluvia; fue un éxito y una noche inolvidable y para hoy sábado esperamos una noche que quedará en el recuerdo de todos”.En se sentido, comentó que desde las 7 había filas de personas para sacar su entrada general. “Habrá entradas en puerta, pero ya no sillas porque eran 1.400 y ya se agotaron”, explicó Conti y aclaró que no se puede ingresar con sillones “por una cuestión de espacio” y recomendó “acercarse con tiempo para ganar un lugar en las tribunas”.Por su parte, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, ponderó que la de Maciá “es una de las principales fiestas de Entre Ríos y del país vinculada a la producción de miel, que nos muestra como productores de miel de calidad en la región y en el mundo”. “Y además del aspecto recreativo y turístico de la fiesta, es mostrar nuestra producción, nuestros procesos y el valor agregado”, destacó. De hecho, mencionó la presencia de “productores que, desde el comienzo, desde hace 26 años, participan de la fiesta y valoran el espacio como espacio de difusión de toda la producción del país”.Es que otros de los programas destacados de la Fiesta son las rondas internacionales de negocios, los concursos de mieles y las conferencias de capacitación con los más eximios panelistas y profesionales del mundo apícola. En ese sentido, se mencionó la presencia de empresarios provenientes de Japón, Emiratos Árabes y Alemania.“Para ubicar nuestros productos hay que hacer lo que Bordet en cada viaje para establecer y profundizar nexos comerciales, además de invitar a otros países a que conozcan lo nuestro y el valor de lo nuestro”, sumó Romero y bregó para que “la Expo se haga en otros puntos de la provincia”. “El desafío es crecer en volumen de exportación”, sentenció.Expo Maciá es un evento muy esperado por los amantes de la miel y los productos apícolas, y ofrece una oportunidad única para conocer a los productores locales, aprender sobre las últimas tendencias y disfrutar de deliciosos productos de la región. En ese marco, se desarrolla la 23º edición del Concurso Internacional de Mieles Multiflorales "con récord de muestras presentadas: 178 mieles de toda la Argentina y mieles de los hermanos uruguayos".Al respecto, uno de los organizadores del concurso brindó las precisiones del concurso, que es uno de los más importantes de Latinoamérica.En lo que respecta al entretenimiento, la festividad ofrece conciertos y shows con artistas de primer nivel. El evento se realiza en el predio que pertenecía al ferrocarril y que cuenta con un escenario propio, de amplias dimensiones y techado, con gradas, con un patio de comidas, un galpón apícola y un salón de muestras.08:00 hs. Apertura del Predio Ferial Muestra apícola, ovina, industrial y artesanal todo el día.09:30 HS – Dinámica a campo: “Manejo Nutricional en colmenas de fin de temporada” - TEC. MATIAS HASS - LIC. PATRICIA CASTILLO Estancia San Eusebio10:00 HS –“Manejo integral del apiario”- MED. VET. EMILIO FIGINI (Carpa Apícola-Predio Ferial)10:00 a 12:00 HS. 23º CONCURSO INTERNACIONAL DE MIELES MULTIFLORALES- Galpón 13 de Noviembre10:00 a 17:00 HS. Ronda Internacional de Negocios- Francisco Ramirez 711 (Salón de Jubilados y Pensionados Nacionales)11:00 HS – “Apicultura Orgánica y Organización Sectorial” - LIC. PABLO CHIPULINA(Carpa Apícola-Predio Ferial)14:30 HS – “Aplicación de Plan Sanitario Estratégico contra Varroa. 19 años de experiencia de un grupo de 60 productores”- MED. VET. MARTIN COLOMBANI(Carpa Apícola-Predio Ferial)16:30 HS – PANEL “Desafíos de la apicultura en el contexto actual” - LUCAZ MARTINEZ (SADA)- FACUNDO REY (Coord.Apícola Entre Ríos)- ROBERTO GIUDICATI(Coord. Apícola Santa Fe)- GONZALO AVILA (CAFRAM) (Carpa Apícola-Predio Ferial)17:30 HS – Presentación 48° Congreso Internacional de Apicultura "APIMONDIA Chile 2023 - Apicultura sustentable, desde el sur del mundo" - MISAEL CUEVAS BRAVO(Presidente de la Red Apícola Nacional y Presidente de la Comisión Organizadora Local) (Carpa Apícola-Predio Ferial)18:00 HS. Viento Norte 18:30 HS. Valentina Firpo19:00 HS. Grupo Coreografía “Proyecto Stylo Samba”19:30 hs. Apertura y acto formal20:15 hs. Ballet Che Rojaijú20:30 hs. Armin Lukiewiez21:00 hs. Chandare 21:45 hs. Los Entrerrianos Isondú23:00 hs. Nahuel Pennisi00:00 hs. La K´onga08:00 HS. Apertura del Predio Ferial Muestra apícola, ovina, industrial y artesanal todo el día10:00 HS – “Organizados es Posible. La experiencia del Programa de Mejoramiento Genético y la asociación de criadores de material vivo”- DRA. ALEJANDRA PALACIO - LIC. ANALIA MARTINEZ - PROD. ANTONIO FABBRO - PROD. ELADIA WEBER11:00 HS – Presentación de Libro: “LO DULCE Y LO AMARGO DE LA MIEL EN MISIONES” -LIC. PABLO MULLER18.00 HS. Anto Casavecchia18.30 HS. Habeas Corpus19.00 HS. Cruza2 de Cuadra19:30 hs. MP320:00 hs. Brisas Inmigrantes21:00 hs. Juan Manuel Bilat22:00 hs. Destino San Javier23:00 hs. Los Náufragos00:00 hs. Marama