Uno de los asesinos de José Luis Cabezas, en la campaña de Fernando Burlando

Las repercusiones

El ahora candidato lo reconoció en una entrevista, luego del escándalo que generó su primer video de campaña electoral en una recorrida por el barrio Los Hornos, donde aparece abrazado y conversando con uno de los asesinos de Cabezas asegurando que "no hay duda de la decencia de toda la gente que se ha acercado" a saludarlo., aseguró este viernes Burlando en diálogo conY agregó: "No quiero cancelar a un barrio o a gente porque haya habido un episodio de estas características. Eso retrasa. Todo esto nos remite al odio y al castigo permanente".Pese a que los periodistas dele insistieron para que realice una autocrítica por mostrarse en ese video con uno de los asesinos de Cabezas,, luego dijo que no lo estaba abrazando, quey finalmente terminó la conversación diciendo que "aún así, no van a modificar mis ideas ni mis convicciones"."Lo escandaloso es que ahora Fernando Burlando, quien dice que es hora de defender la provincia de Buenos Aires, con un discurso de mano dura, utiliza a un asesino condenado, que hoy está en libertad por lo mal que funciona la Justicia argentina, para hablar de seguridad. Es el zorro cuidando el gallinero", aseguró enel periodista Gabriel Michi, compañero de Cabezas en la investigación a Alfredo Yabrán en Pinamar, cuando el empresario ordenó asesinarlo en el verano de 1997."Utiliza a un comprobado asesino de un colega nuestro, como es José Luis Cabezas, para su spot publicitario como candidato a gobernador, diciendo que va a garantizar la seguridad. Con asesinos que lo van a apoyar, es difícil", añadió el periodista Michi, autor del libro Cabezas, un periodista, un crimen, un país.A la vez, Michi desmintió que el abogado Burlando haya sido "amigo" de los padres de Cabezas, como aseguró el precandidato a gobernador bonaerense en la entrevista con Radio Perfil."Lo hablamos recién con Gladys Cabezas, la hermana de José Luis, que está quebrada, dolida e indignada. Burlando está usando el nombre de los padres para tratar de quedar bien. Los padres murieron por el dolor que les provocó el asesinato de su hijo y aparte por el dolor de la liberación anticipada de los asesinos, de lo cual Fernando Burlando fue partícipe para que eso se logre, para que los liberen antes", aseguró Michi.De hecho, en su cuenta de Instagram, Gladys Cabezas puso este viernes la foto en que se lo ve conversando a Burlando con Auge y dijo que "este es el asesino de mi hermano. Y el otro es el que lo defendió y quiere ser gobernador. Spotify de campaña".El escándalo se multiplicó en las redes sociales, con decenas de personas repudiando la utilización política de un asesino como parte del decorado de su spot de campaña electoral, publicóEl abogado mediático hizo su primer video de campaña electoral vestido con una musculosa blanca, pantalón corto y ojotas, para intentar mimetizarse con los vecinos del barrio platense Los Hornos.Hace 26 años, Auge formó parte junto a Héctor Miguel Retana, Gustavo González y Horacio Anselmo Braga de una banda conocida como “Los Horneros”, por su procedencia de ese barrio platense. Al fotógrafo, que cubría para la revista Noticias la temporada de verano en Pinamar, le pegaron dos tiros en la cabeza y luego prendieron fuego su cuerpo dentro del Ford Fiesta que usaba para desplazarse. Por el crimen, la justicia condenó a Auge a prisión perpetua, junto a otros 8 acusados. Fue el primero en beneficiarse con la ley del 2 x 1 y salió de la cárcel en el año 2004. Para el año 2017, todos los culpables estaban en libertad.