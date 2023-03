Pronostican tormentas fuertes en nueve provincias: dos bajo alerta roja

Sociedad Elevaron el nivel de alerta y prevén nuevas lluvias de hasta 90 milímetros

Las zonas serranas del centro oeste de Córdoba, entre ellas las que corresponden a Cruz del Eje, Minas, San Alberto y San Javier, así como el departamento de Punilla están bajo alerta roja por tormentas fuertes a severas, con actividad eléctrica, intensas ráfagas y posible caída de granizo.Se esperan valores de precipitación acumulada alrededor de 100 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.Además, el organismo meteorológico emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas para el resto de las provincias de Córdoba, parte de La Rioja y Catamarca; centro y sur de Santiago del Estero y gran parte de Santa Fe y Entre Ríos.Las advertencias por tormentas fuertes también abarcan el norte de Buenos Aires, La Pampa y San Luis.El SMN recomendó a los pobladores de todas las provincias afectadas por las alertas que eviten actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios y mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable, entre otras medidas precautorias, según la intensidad de la tormenta.El SMN informó que en las zonas costeras de Santa Cruz los vientos estarán rotando al sector sur a partir de la tarde, con velocidades entre 60 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.El organismo recomendó a los pobladores evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.