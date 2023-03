Viaje de egresados de 6º grado: “Debería estar 200.000, pero no 350.000 pesos”

Familiares de alumnos de 6º grado intensifican las acciones en Rosario para hacer público su rechazo a los “precios desmedidos” fijados por agencias de turismo para los viajes de egresados a Villa Carlos Paz. Esos reclamos fueron llevados en las últimas horas al Concejo Municipal y la Secretaría de Comercio de la provincia de Santa Fe.Teresa Bejarano, integrante de ese grupo, señaló que se logró el compromiso de funcionarios de convocar a las empresas de viajes a. A todo esto, sigue vigente la convocatoria para la protesta prevista para el lunes próximo, a las 19, frente al Monumento a la Bandera.“Nos reunimos con María Eugenia Schmuck (presidenta del Concejo), y con Juan Marcos Aviano (secretario de Comercio de Santa Fe). Ellos aceptaron elevar una nota para que las empresas de turismo manejen un monto menor para los viajes de egresados.”, expresó Bejarano., pero no 350 mil pesos. "De los encuentros de ayer surgió que, a través de esa nota los funcionarios van a gestionar ante las empresas una reunión la semana próxima. Tanto con la titular del Concejo como con el secretario de Comercio, a través de la Ley del Consumidor, harían todo lo posible para que los paquetes turísticos puedan bajar de precio”, precisó.“Nosotros no estamos diciendo que no podemos pagar el viaje.. Reconocemos la inflación que rige en el país. Sabemos que las empresas se deben resguardar para el próximo año. Que ésta es una preventa del viaje. Pero sólo pedimos bajar un poquito los precios”, sostuvo.Bejarano también se refirió a la poca transparencia que presenta ese rubro del turismo estudiantil. “. Por eso pedimos ayuda al Concejo. Las empresas chicanean, aprietan. Le dicen a los padres: ‘Si no contratás dentro de quince días, el precio será mayor’. Es como si dijeran: ‘Contratá porque si no te quedás sin nada’. Y eso no es justo. Las familias trabajan por sueldos que todos conocemos. El costo es muy elevado y estamos hablando de criaturas de 12 años”.La preocupación de los padres y madres de quienes este año cursan el penúltimo año de la primaria empezó ni bien las agencias comenzaron a desplegar sus promociones en las puertas de las escuelas. A medida que fueron asistiendo a las reuniones con los coordinadores de los viajes, se encontraron con aumentos que consideran "abusivos".Por cuatro noches y cinco días en Villa Carlos Paz o en Mendoza, con traslado, alojamiento con pensión completa y excursiones, las agencias de viaje les cotizaron entre 300 y 350 mil pesos. Tres veces más que el precio de los contratos que se firmaron el año pasado, que rondaban los 90 mil pesos, publica el diario