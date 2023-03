Videos: la emoción de Lionel Messi y Dibu Martínez antes del partido con Panamá

LA EMOCIÓN DEL DIBU ???



El arquero de la Selección Argentina no pudo contener las lágrimas en la salida del equipo al campo de juego. pic.twitter.com/ecTX2F53k0 — TyC Sports (@TyCSports) March 23, 2023

¡EL RECIBIMIENTO A LA SELECCIÓN ARGENTINA Y UNA FIESTA INOLVIDABLE! ??? pic.twitter.com/POZrT558TP — TyC Sports (@TyCSports) March 23, 2023

¡EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO EN EL MONUMENTAL! ??



Así sonaron las estrofas a cargo de Ariel Ardit. pic.twitter.com/JqepSBZOnO — TyC Sports (@TyCSports) March 23, 2023

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, se emocionó antes del partido con Panamá. También lo hizo el arquero Emiliano “Dibu” Martínez. Las lágrimas contagiaron a varios de los jugadores en los minutos posteriores y todos se mostraron visiblemente conmovidos cuando se entonó el Himno Nacional en el estadio.Mientras las cámaras posaban su atención en los once jugadores que plantó Lionel Scaloni para salir a la cancha, la hinchada no dejó de vitorearlos y alentarlos en un evento pensado para festejar y celebrar la tercera estrella.El “Dibu” Martínez no pudo contener las lágrimas ante el cálido afecto del público, y lo mismo le pasó a Lionel Messi, quien se mostró sonriente y emocionado a la vez, mientras todos comenzaban a prepararse para cantar las estrofas del himno, entonado por Ariel Ardit.El “Dibu” cerró los ojos al momento al cantar las estrofas y se pudo ver cómo se le caían las lágrimas del rostro cuando entonaban las estrofas. Las cámaras mostraron a un Lionel Scaloni muy sonriente y a un Messi, confiado y agradecido. Todo es alegría, publicó